15 studenter til sykehus etter forgiftning på fest

I første omgang ble 14 studenter sendt til sykehus med forgiftning etter en studentfest. Ifølge Adressa opplyser St. Olavs Hospital onsdag morgen at det er kommet inn enda en person som nå er til observasjon.

– Vi har fått informasjon fra sykehuset om at de har høynet beredskapen som følge av at 14 studenter ble sendt til St. Olavs Hospital med forgiftning. En av studentene er innlagt med alvorlig og uavklart tilstand etter eddikforgiftning, sier Arnt Harald Aaslund som er operasjonsleder hos politiet i Trøndelag til Adressa.no tirsdag kveld.

Onsdag morgen ligger fire til observasjon, en behandles fortsatt på intensivavdelingen og statusen beskrives fortsatt som uavklart og alvorlig. Dette er en mannlig student i 20-årene.

Politiet vil undersøke

Onsdag morgen har Trøndelag politidistrikt besluttet å opprette en undersøkelsessak.

– I går ble det vurdert at det ikke var en politisak, men i dag har påtaleleder avgjort at vi likevel oppretter en undersøkelsessak for å finne ut hva som har skjedd, og om det har skjedd noe straffbart, forteller krimvaktleder Johan Aae til Adresseavisen onsdag morgen.

Undersøkelsene vil bestå av blant annet avhør av de involverte.

– Det er pr. nå mange usikkerhetsmomenter i denne saken med tanke på hvem som har gjort hva. Hvem som har blandet miksen som ble drukket, blant annet. Selv om drikkingen skal ha vært frivillig er dette ting vi gjerne vil komme til bunns i, forklarer krimvaktlederen.

Innvielsesrituale

– Så vidt vi vet skal de ha fått i seg eddik i forbindelse med et slags innvielsesritual for nye studenter ved en linjeforening ved NTNU. Noe av ritualet skal ha bestått av å drikke ubehagelig væske, sier enhetsleder Gustav Øverli ved Legevakten i Trondheim til Aftenposten.

– Eddik er en slags syre som kan virke etsende på fordøyelsesorganene, og det er ikke bra å drikke sterk eddik som shot. Her ser det ut til at de har gjort det. Tilføres det mye eller veldig sterk eddik, så kan det føre til alvorlig etseskader. Skadepotensialet kan være stort, men jeg kjenner ikke til hvor alvorlige skadene har vært her, sier Øverli.

Skal ha møte

Organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby, sier til adressa.no at de er orientert om saken og har tatt kontakt med leder av studenttinget og faglig ansvarlig for den aktuelle linjeforeningen.

– Vi forholder oss så langt til den informasjonen vi har fått fra sykehuset, og vi holder oss løpende oppdatert. Vi skal ha et møte med de aktuelle studentene i morgen for å få vite mer om hva som har skjedd, sier Munkeby.

– Veldig uheldig

Munkeby opplyser at opptaksfesten kan ha foregått på NTNUs område.

– Hvordan ser ledelsen ved NTNU på denne hendelsen?

– Vi synes den er veldig uheldig, sier Ida Munkeby.

– Er blitt flinkere

Studentersamfundet i Trondhjem understreker overfor VG at de ikke har noe med det aktuelle arrangementet å gjøre.

– Vi har generelt et inntrykk av at linjeforeningene er blitt flinkere til å sørge for at alt går riktig for seg. Mange har blant annet innført egne vakter som er edru på arrangementer, sier PR- og presseansvarlig Dag Audun H. Kårtvedt.