KrFU-leder: - Fristende å kreve at Listhaug flyttes

Selvransakelse sto høyt på agendaen for KrF tirsdag, som med en oppslutning på 4,2 prosent gjorde sitt dårligste valg siden krigen. Tirsdag ettermiddag var det møter både i sentralstyret og blant fylkeslederne for å finne ut hva som gikk galt.

Samtidig trøster partiet seg med at det er på vippen alene, noe som gir en unik forhandlingsposisjon i dagene og ukene fremover.

– Vet utmerket hva som provoserer

KrF fastholder at det fortsatt er uaktuelt for partiet å være med i en regjering der Frp inngår. Knut Arild Hareide sier partiet vil jobbe aktivt for å presse FrP ut av regjeringen, og utgjøre en «konstruktiv opposisjon».

På spørsmål om han tror Erna Solberg kan bli felt som statsminister før det har gått fire år, svarte Hareide følgende tirsdag ettermiddag:

– Vi ønsker å samarbeide med Erna Solberg. Vi har sagt at vi ønsker å få til en god dialog for å få gjennomslag for de gode sakene. Vi kan selvsagt ikke gi garantier for fire år, men det betyr overhodet ikke at vi går med den typen tanker.

– Jeg tror man vet utmerket godt hva som provoserer KrF, hva som er vanskelig for oss. Vi vil bruke posisjonen vår for konstruktivt samarbeid, sa han.

Torbjørn Katborg Grønning

– Hadde hjulpet

Flere av fylkestoppene i KrF sa i valgkampen til Aftenposten at Listhaugs retorikk i innvandringspolitikken gjorde det vanskeligere å samarbeide med Frp.

– For at dere skal få et konstruktivt samarbeid med Regjeringen, bør dere da kreve at Listhaug bør bytte departement?

– Ja, det hadde vært fristende. Men nå må vi beholde roen, se hva slags posisjon vi får og hvordan vi vurderer det videre. Vi har ikke begynt å se på statsråder og sånne type ting ennå. Men det hadde jo hjulpet om sånn type retorikk, som hun representerer, ikke kom fra Regjeringen, sier KrFU-leder Ida Lindtveit Røse til Aftenposten.

Dette er de nye ansiktene på Stortinget. Og de som akkurat ikke kom inn.

– Gjenstand for forhandlinger

Tirsdag kveld holder fylkestoppene i KrF telefonkonferanse for å diskutere det dårlige valgresultatet og hvordan partiet skal posisjonere seg videre.

Fylkesleder Jon Christian Anker i Troms KrF mener Listhaugs harde retorikk i innvandringsdebatten var en medvirkende faktor til det dårlige valgresultatet for KrF.

– Jeg tror det var en viktig faktor i det hele. Det blir spennende å se hvordan ting går i de videre samtalene jeg regner med vi skal ha fremover, sier han.

– Vil det være enklere for KrF å være en konstruktiv opposisjon om Listhaug flyttes?

– Det vil jeg ikke mene noe om nå. Da begynner man å komme inn på temaer som vil være gjenstand for forhandlinger, sier han.

Hommedal, Marit / SCANPIX

Ber Solberg ta lederskap

Også fylkesleder Trude Brosvik i Sogn og Fjordane var blant dem som hadde vondt for å svelge innvandringsministerens utspill i valgkampen.

– Dette skaper en avstand. I innvandringspolitikken får Frp frem det råeste og styggeste i seg, så man nesten får vondt i magen, sa hun til Aftenposten i august.

Hun mener Regjeringen vil ha mindre forhandlingsmuligheter i Stortinget når den ikke lenger vil ha en samarbeidsavtale med Venstre og KrF, og at det vil gjøre at den må opptre med en større forståelse av at den er i mindretall.

– Jeg tenker vi ikke vil se de verste utslagene med denne regjeringen hvis de opptrer klokt, sier hun.

Brosvik sier hun ikke legge seg borti hvordan Erna Solberg velger sine statsråder.

– Men jeg tenker det ville være klokt av Erna å ta et lederskap som gjør at vi ikke får den typen retorikk som henger ut enkelte grupper i samfunnet. Det er med å skape en uanstendighet vi ikke kan være bekjent med, sier hun.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Taktisk lurt av Venstre

Også fylkesleder i KrF i Oppland, Toril Kristiansen, mener Listhaugs retorikk gjorde valgkampen for KrF vanskelig.

Hun mener det er taktisk smart av Venstre å vurdere å gå i regjering, slik flere kilder i Venstre tok til orde for tirsdag ettermiddag.

– De kan gjøre en god jobb, og det er flott om de tar opp konkurransen fra Frp på noen ministerposter. Det vil dra Regjeringen nærmere sentrum. Men vi har landsstyrevedtak på at det er umulig å sitte i samme regjering som Frp, sier hun.

Solberg: - Det viktigste er politikk

Erna Solberg fikk under en pressekonferanse tirsdag formiddag spørsmål om hun vil være villig til å flytte Listhaug for å tekkes Venstre og KrF.

– Jeg kommer aldri til å si opp noen statsråder i intervju med norsk presse, sa hun, før hun understreket at det ikke «står noen naturlige skifter foran oss».

– Det viktigste for alle partier er politikk, ikke den type personkabaler. Vi venter til vi får snakket sammen, sa hun til NTB.

Listhaug selv sier i et intervju med Aftenposten tirsdag morgen at hun ønsker å fortsette i jobben.

– Jeg er klar til å fortsette. Jeg har mye ugjort, og det blir viktig fremover å holde trykket oppe på integrering og sørge for at kommunene gjør det de skal på det feltet der, understreker hun.