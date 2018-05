Hver gang det spilles fotball på en av Norges kunstgressbaner frakter hver spiller med seg to milliliter gummigranulat ut av banen.

Det kan bety omtrent 65 tonn avfall som havner i naturen i løpet av et år – og mye av dette er plastmateriale.

De nye tallene på svinn av kunstgressgummi kan Forskningsrådet takke over 12.000 elever for. Elevene har deltatt i Forskningskampanjen og undersøkt hva slags gummikuler som ble brukt på sin nærmeste kunstgressbane, i tillegg til at elevene målte hvor mye gummi som klistret seg til klær og sko etter en kort fotballkamp.

Unike tall

– Undersøkelsen vår gir unike tall på svinn av gummikuler som fraktes bort fra banene med spillere, og viser at enkle tiltak kan redusere denne forurensningskilden, sier prosjektleder Marit Møllhausen i pressemeldingen fra Forskningsrådet.

Fotballspillere står ikke for alt svinnet fra kunstgressbaner, størstedelen av plastforurensingen fra banene stammer fra avrenning med regnvann, snømåking, vær og vind.

– Vi mener likevel at undersøkelsen er viktig, sier Møllhausen.

– Det er i seg selv viktig at så mange elever får et innblikk i hvordan forskning kan bidra til å løse praktiske samfunnsproblemer. Denne type «folkeforskning» er verdifullt både for forskningsinstitusjonene som kan ta resultatene i bruk, og for deltagerne som får lære om forskningsmetoder, legger hun til.

144 kommuner var med

Bruken av kunstgressbaner føyer seg inn i det store bildet av små og store kilder til plastforurensingen. Det er materiale fra gjenbrukte bildekk som er hyppigst i bruk på norske baner, og denne typen gummikuler ble registrert på 80 prosent av banene i undersøkelsen.

Tilsammen sjekket elevene 343 fotballbaner fordelt på 144 kommuner over hele Norge, og den ferske rapporten foreligger altså nå.

Forskningskampanjen drives av Forskningsrådet i samarbeid med Miljølære.no.