Tropisk storm sørger for sommertemperaturer i Sør-Norge

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Kristian Gislefoss, forklarer at det er på grunn av den tropiske stormen Helene.

– Hovedgrunnen er Helene, som har vært nede i Atlanteren og utenfor Afrika før den nå er på vei nordover mot De britiske øyer og Irland. Den tar med seg mye fuktig luft opp til oss, og derfor blir det temperaturer på over 20 grader i morgen, forklarer Gislefoss.

Varmest blir det i Oslo, der det er varslet temperaturer helt opp til 24 grader, men det er meldt at det kan bli like over 20 grader også i kyststrøkene.

Gislefoss sier at været går tilbake til normalt på Vestlandet onsdag, men at man på Østlandet kan nyte finværet helt fram til torsdag.

– På onsdag får Vestlandet mye vind og nedbør, og da synker temperaturen der, men Østlandet vil fortsatt ha varmere temperaturer. Dette vil vare til torsdag. Da er det tilbake til omtrent 15 grader og høstvær.