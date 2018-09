Spionmistenkte russere avsløres over hele Europa

Oppførselen til den spionsiktede russiske statsborgeren fikk varsellampene til å blinke under konferansen på Stortinget i forrige uke. Det førte til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pågrep Botsjkarev på Oslo Lufthavn Gardermoen.

I fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at 51-åringens oppførsel, sett i lys av dokumenter som ble lagt frem under fengslingsmøtet, stemmer overens med «modus for russisk etterretningsvirksomhet».

Men 51-åringen er ikke den eneste russeren i Europa som mistenkes å være spion.

Peter Mydske / Stortinget

Forsøkte å hacke sveitsisk laboratorium

For to uker siden bekreftet nederlandske myndigheter at de hadde arrestert og utvist to russere tidligere i år. Begge var mistenkt for å ha forsøkt å hacke seg inn i datasystemene til det sveitsisk laboratoriet Spiez.

Dette laboratoriet har ansvaret for å analysere prøver fra novitsjok-forgiftningen av den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren hans i den engelske byen Salisbury.

Hackerforsøket fikk sveitsiske myndigheter til å kalle inn den russiske ambassadøren på teppet, men russiske myndigheter har avvist å ha vært involvert.

Peter Schneider / TT / NTB scanpix

Far og sønn

Tidligere i september ble en militæroffiser og hans far arrestert i Estland, mistenkt for å ha gitt statshemmeligheter til Russland i over fem år.

Begge er russisk-estiske borgere. Rundt 300.000 av Estlands 1,3 millioner innbyggere tilhører landets russisktalende minoritet.

Minst tolv personer har de siste ti årene blitt siktet for å være spioner i Estland. Myndighetene sier at det høye tallet skyldes landets åpne tilnærming til etterretningsvirksomhet, skriver The Washington Post.

«Estland har valgt åpenhet i de tilfellene der fiendtlige aktører og tjenester blir avslørt», skrev den estiske statsministeren Juri Ratas i en e-post til The Moscow Times tidligere denne måneden.

Handout / Reuters

Skripal-mistenkte linket til GRU

For under to uker siden avslørte journalistgruppen Bellingcat at de to russiske statsborgerne som mistenkes for å stå bak spionattentatet i Salisbury, er tett knyttet til den russiske militære etterretningstjenesten GRU.

De to russerne, som går under navnene Aleksandr Petro og Ruslan Bosjirov, blir av britiske myndigheter mistenkt for å stå bak attentatforsøket mot Sergej Skripal og hans datter.

Onsdag navnga Bellingcat og Russia Insider en av de mistenkte personene etter attentatforsøket mot Skripal. Mannen som britisk politi identifiserte som Ruslan Bosjirov, er egentlig oberst i GRU Anatolij Tsjepiga, ifølge journalistgruppen. Han er blant annet dekorert som «Helt av Russland», en av Russlands høyeste dekorasjoner.

Petro og Bosjirov hadde pass som var utstedt fra samme sted og lignende passnumre, har Bellingcat og Russia Insider rapportert. På telefonene skal de også ha hatt flere telefonnumre som er knyttet til militære anlegg.

Andre personer, som knyttes til et kuppforsøk i Montenegro, har også hatt pass utstedt fra samme sted og med lignende passnumre.

Handout / Reuters

Høy aktivitet

Ifølge PST utgjør verving av kilder og agenter, kartlegging av virksomheter og kritisk infrastruktur samt nettverksoperasjoner, de mest alvorlige utfordringene knyttet til statlige aktørers etterretningsvirksomhet i år.

I politiets rapport «Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet» trekker statlige aktører frem at PST «vet at Russland aktivt driver etterretningsvirksomhet i Norge».

– Etterretningsoffiseren kan utgi seg for å være forsker, sa fungerende leder ved PSTs seksjon for statlige aktører Ola Børresen til Aftenposten i fjor.

Ifølge den spionsiktede 51-åringens forsvarer tror PST at Botsjkarov skal ha samlet informasjon fra trådløse signaler eller nettverk.

Den russiske ambassaden i Norge omtaler anklagene som «absurde».

18 år med blåste agenter

Det har over årenes løp vært en rekke russere og europeere som er blitt avslørt, siktet og dømt for å ha spionert for Russland. Her er noen av dem:

31. august 2000 ble to russiske diplomater anklaget av estiske myndigheter for spionasje. De fikk 48 timer til å forlate landet.

Den finske løytnanten Markku Tapani Lehesvuo ble i 2001 avslørt som russisk spion. Lehesvuo arbeidet ved det finske forsvarets undersøkelsesavdeling i Vasa. Han ble dømt til 14 måneders fengsel for å ha drevet spionasje til fordel for Russland.

I 2003 ble tre ansatte i Telekom-selskapet Ericsson tiltalt for spionasje til fordel for Russland. Alle tre var ingeniører i selskapets utviklingsavdeling. En 46 år gammel mann ble dømt til åtte års fengsel for grov spionasje og industrispionasje. De to medtiltalte på henholdsvis 45 og 40 år ble dømt til henholdsvis tre og ett års fengsel.

Ivan Sekretarev / TT / NTB scanpix