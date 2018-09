Kraftige regnbyger kan føre til lokale oversvømmelser, flom- eller jordskred.

Det er foreløpig uklart hvor de kraftigste bygene vil treffe, men det kan komme mellom 15 og 25 millimeter nedbør på én time, melder Yr. Det kan også bli torden.

– Det vil komme nedbør over flere timer, men på det mest intense kan det komme 25 millimeter på en time. Det er så kraftig at det kan bli en fare og et problem for samfunnet, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.