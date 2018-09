Jon Georg Dale ba selv om å få vurdert sin habilitet i behandlingen av visse saker innenfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttjenester like etter at han tiltrådte som samferdselsminister helt på tampen av august.

– Jeg er opptatt av å opptre ryddig, derfor ba jeg om disse vurderingene, sier Dale.

Huawei, Ice og Havila

Bakgrunnen for at han ba lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet komme med sine vurderinger, var relasjonene Frp-statsråden har til tidligere statssekretær Vidar Brein-Karlsen som har startet i jobben som direktør for samfunns- og myndighetskontakt i Huawei Technologies Norway, kommunikasjonsdirektør Reynir Jóhannesson i mobilselskapet Ice og finansdirektør Arne Johan Dale i Havila Shipping.

Konklusjonen er at Dale i utgangspunktet ikke er inhabil i saker som omhandler rammevilkår for ekomaktørene generelt, og normalt heller ikke i saker som retter seg mot Huawei spesielt. Han kan imidlertid bli vurdert som inhabil i enkeltsaker som berører sikkerhetslovens paragraf om varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til kritisk infrastruktur og som særlig vil få konsekvenser for Huawei.

Settestatsråd

– I saker som har en direkte og konkret konsekvens for Huawei og som er av en viss økonomisk størrelse, vil jeg derfor be statsministeren om at det blir utnevnt en settestatsråd, sier Dale.

Når det gjelder saker rettet mot Ice, er Dale i utgangspunktet ikke inhabil, men bruk av settestatsråd kan være aktuelt i saker hvor Reynir Jóhannesson har vist et særlig engasjement eller har en særlig interesse utover det som naturlig følger stillingen hans.

I saker som omhandler kystruten Bergen-Kirkenes, kan inhabilitet oppstå i saker som særlig retter seg mot Havila-konsernet, fastslår Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling.