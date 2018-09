Den 18 år gamle kvinnen er i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i ett år og fire måneder. Selv nektet hun straffskyld i retten.

Det hele startet da tenåringen flyttet inn på et rehabiliteringssenter for unge rusmisbrukere. Der fortalte hun de ansatte at hun ble voldtatt av to menn i perioden 2012/2013 til 2016.

Da hun gjentok dette flere ganger, valgte senteret å politianmelde saken sommeren 2017. Den ene mannen som ble anmeldt er i slutten av 20-årene. Den andre er i 30-årene.

Under avhør forklarte tenåringen seg detaljert om de påståtte voldtektene. Tenåringen hevdet at hun ble voldtatt, utnyttet seksuelt, utnyttet til prostitusjon og utsatt for voldshandlinger. Mennene ble også anklaget for å ha forsynt henne med narkotika.

Alt stemte ikke

På bakgrunn av de sterke anklagene ble mennene pågrepet og satt i varetekt i september i fjor. Etter hvert oppdaget politiet at forklaringen til jenta ikke kunne stemme.

Da hun i et avhør i oktober ble konfrontert med en rekke opplysninger fra etterforskningen som var i strid med hennes forklaring, innså hun at forklaringen ikke kunne stemme.

Samtidig ønsket hun ikke å endre forklaringen og ga uttrykk for at forklaringen var «hennes virkelighet» og hennes oppfatning av hva som faktisk hadde skjedd.

Samme dag ble mennene løslatt fra varetekt der de hadde sittet i tre uker. Noen uker senere fikk den unge kvinnen status som siktet i saken om uriktig anklage. Nå er hun dømt i retten.

«I saker om voldtekt og menneskehandel er bevissituasjonen ofte vanskelig, og offerets forklaring står sentralt. Uriktige anklager om slike handlinger er også av den grunn alvorlige, fordi det kan bidra generelt til å svekke troverdigheten til ofre for slike handlinger», heter det i dommen.

Ifølge dommen har ingen opplysninger i saken gitt holdepunkter for at tiltalte – da hun forklarte seg til politiet i august og oktober 2017, eller på undersøkelsestidspunktet – led av psykotiske vrangforestillinger eller andre psykiske tilstander.

Retten har på bakgrunn av politiets etterforskning konkludert med at det ikke er holdepunkter for at tiltalte møtte mennene før i begynnelsen av 2016. Teledata, innholdsanalyse av elektroniske enheter og oversikt over registrerte adresser er blant annet lagt frem som bevis i retten.

Bare én dom siden 2012

Politiet ser svært alvorlig på falske anklager i voldtektssaker.

Martin Slottemo Lyngstad

– Når politiet mottar en anmeldelse for voldtekt, legger vi til grunn at det som blir forklart, er sant. Vi iverksetter etterforskning i alle saker, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder i seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

– Hvis det er slik at man under etterforskningen får frem opplysninger som viser at de faktiske funn ikke stemmer med forklaringen, må vi etterforske dette grundigere, legger hun til.

Det finnes ingen statistikk på falske anmeldelser. Oslo-politiet hentet manuelt ut falske anklager/anmeldelser i voldtektssaker for perioden 2012–2017. Av godt over tusen voldtektssaker, var 69 saker, etter politiets vurdering, anmeldt falskt. I 21 av disse sakene etterforsket politiet saken som falsk anklage. Fire saker endte med tiltale og kun én med dom.

– Kan være ødeleggende

Grosberghaugen understreker at falske anmeldelser kan være ødeleggende for de reelle ofrene.

– Vi ønsker å bruke ressursene på sakene som er reelle. Da er det ødeleggende hvis man anmelder falskt. Noen får også bekreftet en fordom om at kvinner anmelder falskt for voldtekt. Det stemmer jo overhodet ikke. Det er tvert imot. Det er et svært lavt antall som avdekkes hvert år.

Grosberghaugen legger til at det er viktig å skille mellom de som inngir en bevisst falsk anmeldelse og de som er i juridisk villfarelse når det gjelder hva de har vært utsatt for.

– Det er ikke straffbart å huske feil eller endre forklaring. En person som forklarer seg om en voldtekt der politiet får mistanke om at deler av forklaringen er uriktig, får mange muligheter til å forklare seg sant for politiet.

Hun legger til at de som leverer en bevisst falsk anmeldelse i hovedsak er sårbare personer med ulike belastninger i livet. Noe som igjen gjør at sakene ikke alltid ender opp med tiltale.

Aftenposten har flere ganger prøvd å komme i kontakt med 18-åringens forsvarer for å få hennes versjon av saken, men advokaten har ikke svart.