Norges forskningsråd har gjennom plan S (se faktaboks) gått sammen med EU, det europeiske forskningsrådet (ERC) og 10 andre forskningsråd i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020.

Det betyr at forskningsartiklene fra 1. januar 2020 skal være fritt tilgjengelig på nett med det samme de utgis. I dag er de fleste vitenskapelige tidsskrifter lukkede og kun tilgjengelig for ansatte ved institusjoner som betaler dyre abonnementer til forlagshusene.

350 millioner på abonnementer

– I dag bruker de norske institusjonene samlet cirka 350 millioner kroner på abonnementer årlig. Det er en stor kostnad. I tillegg er det en situasjon der en rekke institusjoner ikke har tilgang til alle abonnementer forskerne deres ønsker, påpeker John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

– Utfordringen i dag er at en altfor stor del av forskningen kun er tilgjengelig bak betalingsmur. De store forlagshusene har i praksis effektive monopoler og kan definere pris og kostnader.

– Skal millionavtalene med de store, vitenskapelige forlagshusene sies opp fra 1. januar 2020?

– Det er selvfølgelig en veldig tøff tidslinje, vi må se på om man eventuelt må etablere overgangsordninger. Det vil fortsatt være viktig forskning som vil bli publisert bak betalingsmurer, så vi må trolig ha en miks-modell i en overgangsperiode. Målet er at forlagene skifter publiseringsmodell, slik at alle tidsskrifter blir åpne, understreker John-Arne Røttingen fra Norges forskningsråd.

Fakta: Plan S En europeisk plattform for åpen publisering. Deltakere foreløpig: EU, det europeiske forskningsråd (ERC), og elleve nasjonale forskningsråd: Frankrike, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Storbritannia, Sverige og Østerrike. Skal sikre full og umiddelbar tilgang til alle forskningsartikler fra 1.1.2020. Tiltak: Bidra til å etablere åpne publiseringskanaler og støtte til infrastruktur for åpen tilgang hvis nødvendig. Publiseringskostnader dekkes av finansiører eller institusjoner, ikke forskerne. Publiseringsavgifter standardiseres og før et tak Krav gjelder i første omgang tidsskriftartikler, også bøker på sikt

«Går for gull»

Noe av baktanken med å påskynde overgangen til åpen publisering, er å redusere profitten til store forlagshus, som tjener penger på å distribuere offentlig finansiert forskning.

Det er kun modellen som kalles «gull-open access» (gull-OA - se faktaboks) som godkjennes under plan S. Dette betyr at institusjonene betaler utgiver for publisering og at artikkelen blir fritt tilgjengelig med det samme den er publisert.

– Nå er det gull som gjelder. Altså åpne tidsskrifter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Aftenposten.

Forskere er bekymret for at publisering i lukkede tidsskrifter ikke lenger blir godtatt. De store, tunge forskningstidsskriftene, som har faglig gjennomslag, leses av fagfeller og blir sitert, men forskningsministeren sier «Plan S» ikke skal medføre tvang.

– Forskere må ha frihet til å velge selv hvor de vil publisere. Den friheten er lovfestet. Det kan bli krevende at noen av de tyngste tidsskriftene ikke kvalifiserer til «gull», men målet med dette må også være å endre måten tidsskriftene opererer på. Jeg skjønner at dette er krevende. Men når så tunge aktører går inn, må det også være et mål å få endret disse tingene, påpeker Nybø.

– Forskere kan selv velge hvor de publiserer, men får ingen finansiering hvis de velger lukkede tidsskrifter?

– Nei, og de vil heller ikke få fra ERC, for eksempel. Det er et viktig prinsipp, men tvinger ikke forskere til å søke eller motta ERC- eller forskningsrådsfinansiering hvis de mener at det er umulig for dem å oppfylle kravene som følger med finansieringen. De fleste har imidlertid gode, åpne tidsskrifter de kan publisere i, understreker forskningsministeren.

Fakta: Open access-publiseringsmodeller Gull-open access (OA): Den som vil ha artikkelen trykket (forskeren/institusjonen) betaler for å få den trykket (dekker kostnader til å drive OA-tidsskriftet, kvalitetsvurdering etc.). Artikkelen blir fritt tilgjengelig med det samme den publiseres. Denne modellen kvalifiserer for forskningsstøtte i plan S. Det gjør ikke de andre: Grønn OA: Også kalt egenarkivering: Den siste versjonen av artikkelen før den ble publisert gjøres tilgjengelig - for eksempel gjennom et digitalt arkiv på institusjonen til forskeren. Dette skal være en fagfellevurdert versjon. Diamant-OA: Som gull-OA, men forfatter/institusjon betaler ingen avgift for å få artikkelen publisert. (Betyr vanligvis at f eks en forening betaler for utgivelsen av tidsskriftet.) Hybrid-OA: Artikkelen publiseres i et abonnementsbasert tidsskrift, men kan mot avgift legges ut åpent etter en sperrefrist på noen måneder.

– For dramatisk, for rask og for lite gjennomtenkt

– På sikt synes jeg man skal jobbe for åpen publisering, men gjennomføringen nå er alt for dramatisk, for rask og for lite gjennomtenkt, uttaler Kristian Gundersen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo (UiO) til Aftenposten.

I et debattinnlegg i Khrono, nyhetsavisen for forskning og høyere utdanning, gikk han hardt ut mot plan S. Han mener det vil begrense forskernes frihet.

– Man vil bryte ned et eksisterende system. Jeg tror 85 prosent av de eksisterende vitenskapelige journalene blir «forbudte». Vet man egentlig konsekvensene av det over så kort tid? spør Gundersen.

Han er også opptatt av konsekvensene for den enkelte forsker.

– Hva om jeg mister forskningsmidlene? 90 prosent får avslag på søknadene sine. Hvis jeg da vil skrive noe innen mitt felt og få det publisert, så får jeg ikke det, fordi det nå blir umulig å publisere uten betaling, sier professoren.

– Det er veldig naivt av statsråden å si at man fortsatt kan publisere hvor man vil, men uten finansiering. En må se på realitetene. Hvis all forskningsrådsfinansiert forskning i Europa skal inn i noen godkjente tidsskrifter, vil det ikke være mulig å drive tidsskrifter utenfor disse rammene. Det nye systemet premierer volum, ikke kvalitet, og vi har allerede sett at dette medvirker til at vi får såkalte røvertidsskrifter.

Aftenpostens artikkel om «røverforskning» har utløst en stor debatt i norsk akademia om publiseringsmodeller, tellekantsystemet og publiseringspress. Les den her.

Også open access-tidsskrifter tar seg godt betalt

Dag O. Hessen er også professor i biologi ved UiO. Han forteller at de mest prestisjetunge OA-tidsskriftene tar seg godt betalt for publisering.

– Vi sendte inn en artikkel til Nature, og ble henvist til en av datterjournalene. Prestisjejournaler innen open access tar seg også godt betalt. Her skulle de ha 5.200 euro – cirka 50.000 kroner. Det er et problem at også OA tar seg godt betalt. Når de trykte, gamle journalene som Nature oppretter en hærskare av datterjournaler med høy betalingstilgang, så er det klart det er en enorm forretningsidé, påpeker Dag O. Hessen.

Han tror likevel overgangen til åpen publisering vil presse seg frem, og tror gjennomføring av plan S vil fremskynde prosessen.

– Artikler i OA siteres mer – 18 prosent mer ifølge en undersøkelse. Det er klart at forskere alltid er opptatt av at de skal siteres. Man skal ikke undervurdere de indre drivkreftene som er i akademia med hensyn til hvor man vil publisere. Tidsskrifter som er for dyre eller for langsomme eller ikke har tilgang til OA, de vil dø ut, tror Hessen.