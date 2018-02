Store mengder nedbør og vind rammet Agder-fylkene tirsdag.

Det ga snøkaos, vanskelige kjøreforhold svært dårlig sikt på E18 mellom Arendal og Kristiansand. Det har igjen ført til mange bilulykker og til at flere tunneler og strekninger av europaveien i perioder er blitt stengt. Flere steder er det redusert hastighet.

Både Veivesenet og politiet oppfordrer folk på Sørlandet til å la bilen stå til det verste er over.

Flere kjedekollisjoner

Ved Lillesand havnet seks biler i en kjedekollisjon i 17-tiden tirsdag. Syv personer ble fraktet til sykehus.

En times tid tidligere kolliderte tre biler med en lastebil i en tunnel ved Grimstad. Det var svært glatt på stedet.

Skadestedsleder Lennart Tønnessen i politiet opplyser at et vogntog stanset, og at tre personbiler bak havnet i en kjedekollisjon.

– Det er store materielle skader, sier han til Fædrelandsvennen.

Det har også vært flere andre ulykker. I løpet av bare to timer – mellom ca. 15.30 og 17.30 – fikk politiet varsel om tilsammen syv ulykker med 20 biler involvert, opplyser politiet i Agder på Twitter.

Tormod Flem Vegge, Fædrelandsvennen

Vinden skaper problemer

– Forholdene på veiene er dårlige. Det er for kaldt til at saltet setter seg på veiene, så det er glatt. Det blåser og føyker forferdelig, og det er redusert sikt. Folk må sette ned hastigheten og kjøre forsiktig, sa trafikkoperatør Anniken Island i Veivesenet til Fædrelandsvennen i 16-tiden.

Fra politiet var beskjeden enda litt klarere.

– Må du ikke ut kjøre, så la bilen stå. Er du ute på veien, ta det svært rolig, sa operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt.

Fortsetter det neste døgnet

Snøværet vil fortsette natt til onsdag og utover onsdagen, ifølge Meteorologisk institutt.

Det er ikke de store mengdene snø som skal falle det neste døgnet, men kombinasjonen av vind og lett, løs snø vil gi fortsatt dårlig sikt i Agder.

Men det dårlige været holder seg lokalt. Selv om det skal blåse solid også lenger nord, er det ikke meldt snø. Innover Oslofjord-området vil vinden være mindre kraftig.