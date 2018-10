Uværet på Vestlandet sperret familien inne. Etter fem timer ble de reddet ut.

Fire beboere måtte reddes ut av et hus som ble omringet av Fortundalselva i Skjolden i Sogn og Fjordane. Etter at brannvesenet hadde drevet redningsarbeid i fem timer, ble de fire brakt i sikkerhet søndag morgen.

Brannfolkene spente en vaier mellom en brannbil og et tre på andre siden og tok seg over med båt.

I en oppdatering på Twitter rundt 8.30 melder politiet alle beboerne er brakt i sikkerhet.

Politiet fikk melding om at de fire beboerne ikke kom seg ut klokken 3.40. Store vannmengder gjorde redningsarbeidet vanskelig.

– Det er mye vann rundt huset. Brannvesenet er på stedet, men det er for mye vann til at de kan kjøre frem med bil, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB klokken 5.

– Det er for så vidt ikke så stor dramatikk rundt dette, huset står godt. Siste utvei blir vel helikopter og få heist dem ut, men det tas vurderinger underveis, sa Algrøy.

Vestlandet har vært rammet av kraftig regn og vind de siste dagene, og flomfaren er på oransje nivå i Hordaland og Sogn og Fjordane. Lørdag ettermiddag hadde det kommet 70–100 millimeter regn mange steder, og det var varslet kraftig nedbør også søndag.

Kaos i Gudbrandsdalen

Det er ikke bare Sogn og Fjordane som er blitt rammet av naturkreftene i løpet av natten. Det har de nemlig også fått merke i Gudbrandsdalen.

En familie ved Nordberg i Skjåk måtte reddes ut av politiet natt til søndag da vannet oversvømte huset.

– Det var dramatisk. Det var en voksen og tre barn som måtte bæres ut av politiet etter at elva steg kolossalt fort i løpet av voldsomt kort tid, sier ordfører i Skjåk, Elias Sperstad, til NRK.

Skjåk er den kommunen som er hardest rammet av flommen. Kommunen har satt krisestab og stålsetter seg for at vannet i vassdragene skal stige ytterligere i takt med at nedbøren og snøsmeltingen tar seg opp.

Ved Storøya camping sto huset til Ole Jonny Runningen praktisk talt midt i Ottaelva søndag ettermiddag. Med normal vannstand i elva ligger det fire-fem meter fra elvebredden.

– Huset vårt står fortsatt, men det er verre med uthuset. Det er under vann. Ottaelva har vokst en halv meter bare den siste halvtimen. Det er kolossalt sterke krefter som er i sving. Vi har aldri opplevd den så flomstor, sier Runningen til Gudbrandsdølen Dagningen like før klokka 12 søndag formiddag.

NVE varsler om flomfare, oransje nivå for Hordaland og Sogn og Fjordane og Ottavassdraget i Oppland. Følg med på https://t.co/UQYDq2QFXo for oppdaterte varsler. Følg også med på berørte kommuners nettsider og sosiale kanaler for oppdaterte meldinger. — kriseinfo.no (@kriseinfo_no) October 14, 2018

Lite regn

Politiet opplyser at de ikke har fått mange meldinger i løpet av natt til søndag. Det har heller ikke Hordaland 110-sentral.

– Det er lite nedbør i Bergens-området i hvert fall, og vi har ikke fått inn andre meldinger om vær og vind, sa Algrøy i 5-tiden. Han la til at det varme været og mye snøsmelting nok er mye av grunnen til at det generelt er mye vann overalt.

Ifølge Vegtrafikksentralen er riksvei 13 ved Byrkjenes stengt på grunn av ras og rasfare i området. Veien er stengt ved Stein Ragde-krysset i Odda sør for Tyssedaltunnelen.

Søndag ettermiddag og kveld er det ventet mer regn i områdene, ifølge Varsom.no.