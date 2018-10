To av tre menn frykter falske anklager etter metoo

Det viser en meningsmåling utført av Sentio for Klassekampen i perioden 4. til 9. oktober. Der ble 1.005 personer spurt «Hvor bekymret er du for at menn feilaktig blir anklaget for seksuell trakassering etter metoo?»

Generelt viser undersøkelsen at et flertall, 57 prosent, av befolkning sier at de er litt eller veldig bekymret for at menn feilaktig blir anklaget, mens 37 prosent ikke er så bekymret eller bekymret i det hele tatt.

Sjefredaktør Christian S. Andersen i Fremover stakk hodet fram i januar og skrev at han fryktet at metoo-kampanjen skulle få uskyldige ofre. Han er ikke overrasket over folks bekymringer.

– Jeg var nylig på et lederkurs der menn fortalte at de alltid spør før de gir medarbeidere en klem, og at de unngår å bli alene med kvinnelige kollegaer. Da slo det meg at det har skapt en frykt hos menn, som gjør at en blir mer bevisst, men som også kan ha ført til en usunn forsiktighet, sier han om metoo nå.

Samfunnsgeograf Anja Sletteland påpeker at det er større grunn til å frykte at trakasseringssaker ikke blir varslet om, enn falske anklager. En Fafo-undersøkelse fra 2016 viste at svært få varslet om seksuell trakassering de hadde opplevd eller vært vitne til i arbeidslivet.