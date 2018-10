DN: Finansministeren fikk nytt bad og peis i hytta hun leier av milliardær

Hytta ble koblet til kloakksystemet, og det ble lagt nye rør. Det ble også lagt linoleum og uttak til vaskemaskin, vask, toalett og dusjkabinett. I tillegg ble det kjøpt inn peis, pipa ble oppgradert og det ble installert et enkelt kjøkken, skriver Dagens Næringsliv.

Dette kostet tilsammen 100.000, opplyser ektefellen Kristin Andresen til avisen.

Tidligere har finansministeren sagt til Kapital at hun har pusset opp hytta for egne penger.

– Det er utleier som har ansvar for bygningen. Jeg har ikke forutsetninger for å vite hvor mye utleier har brukt på oppgradering. Spørsmålet om pris har jeg svart på mange ganger allerede. Det er utleier som satt prisen, og det var opp til meg å akseptere, sier Siv Jensen i en e-post til avisen.

GWLADYS FOUCHE / Reuters / NTB scanpix

Finansministeren betaler 40.000 kroner i året for leie Andersens hytte, som ligger på Grimsøya like utenfor Sandvika i Bærum. Avtalen gjelder for 10 år.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere innrømmet at hun kan havne i en habilitetskonflikt som en følge av hytteavtalen med milliardær Johan H. Andresen. Andresen er leder av Etikkrådet, som er underlagt Norges Bank og Finansdepartementet og som skal rådgi om investeringer i oljefondet. Det var Jensen som utnevnte Andresen til rådsleder i 2014.