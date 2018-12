(Bergens Tidende:) Torsdag kveld kjørte Teigen og tre andre kamerater opp til Fjellhaugvatnet i Kvinnherad for å fotografere meteorsvermen Geminidene.

På forhånd ble det opplyst om at den beste sjansen for å få med seg stjerneregnet var natt til lørdag, men de fire kompisene ville ikke risikere å gå glipp av noe, så de dro ut allerede fredag kveld.

– Vi bestemte oss for å dele oss i to. Jeg og John Asle Hansen satte oss på den ene siden av vannet, mens Ole Berntsen og Per Steinar Rørvik satte seg på den andre, sier Teigen til Bergens Tidende.

Kvinnherad fotoklubb

Synlig hvert år

De fire kompisene er aktive i Kvinnherad fotoklubb og hadde planlagt kvelden nøye. Mellom seg fordelte de ni kameraer, vendt i ulike retninger. Så var det bare å vente.

– Vi var på plass i 22-tiden. Så satt vi der og spiste lussekatter og drakk kakao. Det var hyggelig, men det ble rimelig kaldt etter hvert, sier Teigen.

Fakta: Meteorsvermen Geminidene Årsaken til svermen er at Jorden passerer gjennom de tetteste delene av støvbåndet fra asteroiden 3200 Phaethon.

Støv og sandkorn kommer inn i atmosfæren med 127 000 km/t og brenner opp på grunn av varmen fra luftmotstanden.

De siste årene har aktiviteten gradvis tiltatt, og i 2009 ble det for eksempel forventet 140 stjerneskudd i timen, mens resultatet ble hele 170.

Svermen ble første gang observert i 1862, mye senere enn andre meteorsvermer som for eksempel Perseidene og Leonidene.

Forskerne antok først at den, i likhet med andre meteorsvermer, stammer fra en komet som etterlater seg støvpartikler på sine runder rundt solen.

Meteorsvermen er synlig hvert år i midten av desember. Det er likevel mye som må være på plass for at man skal få med seg stjerneregnet med kraftige og intense farger.

I år var det imidlertid lite månelys som forstyrret fordi månen gikk ned tidlig på kvelden. Med andre ord lå de astronomiske forholdene perfekt til for å få et blinkskudd.

Pakket sammen

Teigen forteller at de to på andre siden av vannet pakket sammen litt før klokken 05 og kom oppover mot der han selv og Hansen satt.

– Vi var begynt å bli trøtte og kalde, så vi tenkte vi skulle dra hjem.

Cirka klokken 05 lyste plutselige himmelen opp, forteller Teigen.

– Det kom røyk og en liten flamme bak stjerneskuddet. Det var utrolig stilig. Vi ropte og jublet vilt.

– Årets naturopplevelse

Så innså hobbyfotografene at de muligens ikke hadde fått bilde av stjerneskuddet på grunn av vinkelen det ene kamera sto i.

– Men da vi sjekket ble vi mildt sagt fornøyde. Da jublet vi enda mer.

Han kaller hendelsen for årets naturopplevelse.

– At det ble overskyet dagen etter var nesten like greit. Det hadde vært litt slitsomt med enda en natt, men vi hadde nok ikke greid å la være å dra ut en natt til.