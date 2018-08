Folk har fortsatt høy tillit til norske institusjoner

Tillitsbarometeret som blir presentert under Arendalsuka tirsdag, viser at det ikke er noen tillitskrise i Norge, ifølge daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført undersøkelsen.

– Det vil jeg bestemt si. Tallene føyer seg godt i rekken av det som er målt tidligere i internasjonale studier, der Norge og de skandinaviske landene scorer høyt på tillit til institusjonene, sier han.

Når folk blir spurt om hvilken tillit de har til ulike institusjoner, kommer norske ideelle organisasjoner aller best ut. Her gir 87 prosent av de spurte karakteren 6 eller bedre på en skala som går opp til 10.

70 prosent gir Stortinget karakterer mellom 6 og 10, tett fulgt av arbeidstakerorganisasjonene der 69 prosent gir såpass høy score. Regjeringen kommer på en femte plass, der 60 prosent gir karakteren 6–10.

Aller minst tillit har folk til sosiale medier, kun 15 prosent vil gi denne arenaen karakteren 6 eller bedre.

Årlig temperaturmåler

Tanken med tillitsbarometeret er at den skal gjennomføres hvert år så man kan se utviklingen.

Undersøkelsen viser at noen grupper gir høyere tillitsscore enn andre. Det er personer under 44 år med høy valgdeltakelse, organisasjonsmedlemskap, som bor i større kommuner, er ansatt i offentlig sektor eller har høy utdanning.

– Det er for øvrig et gjennomgående trekk at velgere som stemmer Frp, gir lavest tillitsscore for de fleste av institusjonene eller aktørene, skriver Olaussen i sine kommentarer til undersøkelsen.

Han understreker at det fortsatt er mange Frp-velgere som har høy tillit til de ulike institusjonene, men at de ikke gir like høy score som gjennomsnittet. Olaussen avviser imidlertid at det er grupper i samfunnet der tilliten er spesielt lav.

– Et viktig fortrinn

– Høy tillit gjør livene våre bedre, hverdagen enklere og det er et kjempeviktig fortrinn for Norge internasjonalt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Han deltar i panelet når funnene diskuteres i Arendal onsdag formiddag.

– Ødelagte samfunn kjennetegnes alltid av lav tillit mellom folk, de spør om vi kan vi stole på politiet, politikere eller naboer, sier Røe Isaksen.

Han understreker at det er forskjell på å ha tillit og å være ukritisk. Tillit betyr at man ikke grunnleggende tror at politikere eller medier er ute etter å ødelegge hverdagen til folk, selv om man er uenige, poengterer han. På spørsmål om han frykter en tillitskrise i Norge på sikt, svarer han:

– Jeg vil ikke si at jeg frykter det, i betydningen av at vi er på vei mot det. Men vi bør ha en sunn bekymring for at vi kan opprettholde tillitsnivået. Veldig raskt økende økonomiske forskjeller kan true det. Også høy innvandring kan svekke tilliten i et samfunn, sier han.