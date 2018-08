Politiet slår fast at Sunniva Ødegård (13) ble drept

Etterforskningsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl, bekrefter overfor NRK at Sunniva Ødegård (13) ble drept natt til mandag.

Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport, men vil ikke si noe om innholdet.

Jenta ble obdusert tirsdag.

Frem til nå har politiet vært tydelige på at deres hovedhypotese har vært drap, men at de har holdt andre muligheter åpne.

Kom ikke hjem til avtalt tid

Sunniva Ødegård hadde vært på besøk hos en venn søndag kveld. Da hun ikke kom hjem til avtalt tid, gikk faren i 23-tiden ut og lette etter henne. Han møtte på en politipatrulje, som var i området på et annet oppdrag.

Klokken 03.09 natt til mandag ble den 13 år gamle jenta funnet død på en sti, rundt 150 meter fra sitt hjem på Varhaug i Hå kommune på Jæren i Rogaland.

Det var funn på stedet som gjorde at politiet mistenkte at jenta hadde blitt drept.

Carina Johansen / NTB scanpix

17-åring siktet og varetektsfengslet

En 17 år gammel lokal gutt ble mandag kveld pågrepet og siktet for drap på jenta. Han kobles også til et innbrudd i en barnehage på Varhaug samme kveld.

17-åringen nekter for å ha gjort det han er siktet for, men har fortalt politiet at han var på stedet der Sunniva Ødegård ble funnet død.

Tirsdag ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Politiet holder bevisene mot siktede tett til brystet og ønsker heller ikke å gå nærmere inn på hans forklaring.

Sperret av containere

Onsdag formiddag sperret politiet av to containere i Varhaug sentrum i forbindelse med etterforskningen. Containerne ligger noen hundre meter fra der 13-åringen ble funnet drept.

På en pressekonferanse tirsdag morgen understreket etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl at etterforskningen pågår for fullt, til tross for at de nå har en siktet. Stavanger-politiet får teknisk og taktisk bistand fra Kripos i saken.