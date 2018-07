Fellingstillatelse gitt for ulv i Sogn og Fjordane

Statens naturoppsyn (SNO) undersøkte lammet og kom til at skadene var påført av en ulv. SNO satte funnet av det døde lammet i sammenheng med en hendelse for to uker siden nord i fylket da åtte lam ble funnet døde og skamferte i Naustdal kommune.

Fylkesmannen har derfor innvilget søknaden om fellingstillatelse, melder NRK.

– Området er geografisk avgrenset til Dalsfjorden i nord, Sognefjorden i sør og E39 og elva Gaula i øst, sier fungerende fylkesmiljøvernsjef Eline Orheim.

Et interkommunalt jaktlag på rundt 25 personer fra de forskjellige berørte kommunene står nå klar til å felle ulven.