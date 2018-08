– Jeg ga beskjed i dag om at han må levere fra seg telefonen sin til PST for å få den undersøkt. Iran er et land hvor vi mener det kan være utfordringer med elektronisk overvåking. Det er en rekke land hvor vi vanligvis ikke tar med oss de vanlige mobiltelefonene, bekrefter statsminister Erna Solberg i et intervju med Aftenposten.

Hun vil ikke svare på spørsmål om det var uklokt av Sandberg å ta med seg mobilen til det totalitært styrte landet.