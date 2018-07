En av åtte 22. juli-overlevende er uføre eller sykmeldte

– Det er et veldig høyt tall, og det er et stort faresignal, sier Lisbeth Røyneland, leder for Den nasjonale støttegruppen for 22. juli til TV 2.

40 prosent av de overlevende har deltatt i kanalens undersøkelse, hvor det kommer frem at nesten 13 prosent i dag er uføretrygdet og/eller sykmeldt.

– Det er veldig leit å tenke på at det er mange unge som blir uføretrygdet som vil si at de blir unge, fattige. Det må vi prøve å forhindre, fortsetter lederen.

Ifølge støttegruppen er gjennomsnittsalderen blant de overlevende på 25 år.

Undersøkelsen viser også at 7 prosent er arbeidssøkende. Flere av disse har opplyst at de forventer å bli uføretrygdet, men at situasjonen foreløpig er uavklart.

30 prosent av de overlevende oppgir at de «sliter», mens 18 prosent sier de «sliter mye».

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, roser helsetjenesten for arbeidet etter terrorangrepet, men ber nå det vanlige hjelpeapparatet i kommunene være oppmerksom på at mange av de berørte fortsatt trenger hjelp.