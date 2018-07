– Vår hovedhypotese er at vi står overfor et drap. Samtidig vil jeg presisere at vi holder andre muligheter åpne, sa politiadvokat Herdis Traa ved Sør-Vest politidistrikt da hun møtte pressen i Stavanger mandag formiddag.

Den 13 år gamle jenta ble funnet i tre-tiden natt til mandag etter en leteaksjon der familie, politiet og andre deltok. Jenta var død da en voksenperson fant henne på en sti like ved veien i et boligfelt på Varhaug.