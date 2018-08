Tor Erling Staff bisatt

Et bredt spekter av norske advokater og personligheter fra fagmiljøet og rettsvesenet var til stede for å ta et siste farvel med den kjente advokaten.

Staff døde 22. juli og ble 85 år gammel. Over flere tiår var han tydelig til stede i den norske offentligheten som en av landets aller fremste advokater og en markant samfunnsdebattant. Staff er blitt hyllet av kollegaer etter bortgangen.

– Han har virkelig markert seg på ulike måter i samfunnsdebatten og vil først og fremst bli husket som en av Norges beste forsvarsadvokater gjennom tidene, sa advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort, til NRK i juli.

«Djevelens advokat»

Den antiautoritære advokaten viste stort engasjement for de aller mest utsatte og utskjelte.

I flere portrettintervjuer brukte han benevnelsen «djevelens advokat» om seg selv. Det var denne hjelpen nynazister, pedofile, drapsmenn, voldsmenn og pornografer trengte.

– Jeg tok disse sakene fordi de trengte en forsvarer. De trengte meg! De var fordømt. Og preget av det. Dem vi forakter og ser ned på. Dem ingen forstår og ingen vil bistå. Overfor dem fikk jeg anledning til å utfolde meg. Det er de mest takknemlige sakene jeg har hatt, sa den 81 år gamle Tor Erling Staff i et intervju med Aftenposten i 2014.