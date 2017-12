Kraftig økning i medisinmangel

Ifølge NRK var 2016 allerede et rekordår for antall mangeltilfeller. Da kom det inn 191 meldinger om manglende medisiner. På den siste dagen i 2017, viser statistikken nesten en dobling.

– Det er en kraftig økning. Smertegrensa på slike tilfeller er egentlig null, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

I verste fall fører mangelen til at pasienter ikke får nødvendig medisin. Da er løsningen at Legemiddelverket og legemiddelgrossistene henter inn en lignende medisin fra utlandet, ifølge Madsen. Han påpeker at han ikke tror noen pasienter har gått glipp av livsviktig medisin det siste året.

Problemer hos produsentene

– Men det har vært tilfeller der det kunne blitt alvorlig om vi ikke hadde lyktes med å finne alternativer, sier han.

En av grunnene til den store økningen av manglende medisin er at flere legemiddelprodusenter flytter produksjonen til land langt unna Europa, påpeker fagdirektøren.