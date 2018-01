Forsvarer: Drapssiktet ektemann nekter for forsettlig drap

– Han erkjenner ikke forsettlig drap, sier forsvareren, advokat Ida Andenæs, til Aftenposten.

– Erkjenner han noe annet?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Pågrepet fredag kveld

– Det er skjellig grunn til å mistenke drap, fortalte politiet på en pressekonferanse klokken 22.15, etter at ektemannen ble pågrepet tidigere på kvelden.

Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Det er nå to uker siden Janne Jemtland ble meldt savnet. Hun er fortsatt ikke funnet.

Politiets påtalejurister besluttet å pågripe ektemannen etter at kriminalteknikere hadde gjort funn under undersøkelsene fredag, enten i eller ved familiens bolig 13 kilometer utenfor Brumunddal sentrum.

Hans O. Torgersen/Per Annar Holm/privat

– Når skjedde pågripelsen?

– Det var i kveld, men nøyaktig tidspunkt ønsker vi ikke å gå ut med, sier politiadvokat Julie Dalsveen til Aftenposten.

Hun ønsker ikke å si noe som helst om hvilke funn politiet gjorde fredag.

Ektemannen er siktet etter drapsbestemmelsen i straffeloven og blir trolig fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Ifølge politiet foregikk pågripelsen uten dramatikk.

– Uhyre dramatisk

Inger Johanne Reiestad Hansen bekrefter at hun ved 18.30-tiden fredag ble anmodet om å være bistandsadvokat for familien to barn:

– Selvsagt er det dramatisk når mor blir meldt savnet og far siktet for å ha drept henne. Da opplever de at de viktigste omsorgspersonene forsvinner, sier Hamar-advokaten.

Hun beskriver situasjonen for barna som uhyre dramatisk, og at de fremfor alt nå trenger omsorg.

Per Annar Holm

Kranglet på fest

Aftenposten er kjent med at politiet har fått opplysninger om at det skal ha vært en konflikt mellom ektefellene da de var på 5.-dagsfesten i festlokalet Veldron kvelden før Janne Jemtland forsvant.

De skal ha tatt en drosje hjem til bopel i Ellevsætervegen før de fleste andre brøt opp.

Finsøk i boligen

Det var ved 11.30-tiden fredag som en kolonne med syv politibiler huset nesten innerst i Ellevsætervegen.

Kripos har i hele dag gjennomført et finsøk i den savnede kvinnens bolig i Brumunddal, melder Aftenpostens reporter på stedet.

– Vi har funnet spor i dag som gir grunnlag for skjellig grunn til mistanke mot ektemannen. Vi har ikke noe håp om å finne henne i live, sier politiadvokat Julie Dalsveen.

– Pågripelsen har skjedd på bakgrunn av funn som er gjort av krimteknikere på deres bopel i kveld, sier Dalsveen.

Hans O. Torgersen

Det var Hedmarken tingrett som ga politiet tillatelse til å gjennomsøke huset.

Kripos bistår nå Innlandet politidistrikt med 20 mannskaper.

Ved 16.30-tiden fredag ettermiddag hentet politiet to biler og en traktor fra den savnede og hennes manns eiendom.

Disse ble grundig undersøkt av kriminalteknikere på Hamar politistasjon fredag kveld.

Familie og barnevernet samarbeider nå om å ivareta ekteparets to barn, ble det opplyst på politiets pressekonferanse.