Savnet 21-åring funnet død i sjøen

Det var ved 16.50-tiden søndag at politiet iverksatte leteaksjon etter en savnet person.

– Det er en 21 år gammel mann som ikke har kommet hjem. Han forlot restauranten på Høllen brygge klokken 01.19 i natt, sa operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt.

Klokken 20.00 fant en båt fra Søgne dykkerklubb en død mann i sjøen.

– Den omkomne er identifisert. Det er den savnede 21-åringen, sier politiets innsatsleder Frank Salvesen til Fædrelandsvennen.

Den savnede 21-åringens pårørende er varslet om funnet.

Janne Birgitte Prestvold

Folk, hunder og redningsskøyte

200 frivillige deltok i søket. Mange av de fremmøtte var venner og kjente av den savnede. Politiet opplyste at de måtte sende hjem noen fordi det ble for mange å holde oversikt over.

I tillegg lette flere politipatruljer, politihunder, Røde Kors, Norske Redningshunder og redningsskøyta Bendt R. Rasmussen etter mannen.