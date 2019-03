Fire ungdommer tatt av politiet etter knivangrep i Asker

– Jeg kan bekrefte at vi har pågrepet to unge gutter, og tatt inn to til som er under 15 år, etter knivangrepet i Fredbos vei i Asker, sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe til Budstikka.

De fire ble avhørt onsdag, og ble løslatt senere samme dag. De to som er over den kriminelle lavalderen er foreløpig siktet for grov kroppsskade. De fire har fått oppnevnt forsvarere og er også bistått av verger, ifølge avisen.

– Vi regner med full oppklaring av denne saken, sier Backe.

Det var mandag 11. mars at en mann i 20-årene ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt angrepet med kniv i Asker. Hendelsen skjedde i eller i tilknytning til en leilighet i Asker. Backe vil ikke si noe om hva politiet tror var motivet.

Seks eller syv personer ble sett gående fra stedet.