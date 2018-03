Gutt (2) døde av LAR-medisin: Aktor ber om at drapstiltalte foreldre slipper straff

Gutten døde høsten 2015 etter å ha fått i seg farens LAR-medisin, ifølge tiltalen.

Foreldrene har nektet straffskyld. Statsadvokaten mener på sin side at foreldrene ikke passet godt nok på medisinen, og at de heller ikke tilkalte nødvendig helsehjelp, skriver BT.no.

Under sin sluttprosedyre fredag ba aktor Benedikte Høgseth om at foreldre dømmes, men slipper straff. Dette kalles straffeutmålingsfrafall og er mulig i saker der straff kan føre til en «urimelig tilleggsbelastning for lovbryteren».

– Konsekvensene i denne saken har vært såpass dramatiske for foreldrene at vi har bedt retten om å ikke utmåle straff, sa aktor ifølge NRK, som var til stede i retten.

2211-tipser (arkiv)

To år gammel sak

Til BT sier statsadvokaten at sakens alder også var en del av vurderingen da hun ba om straffeutmålingsfrafall.

– Det er barnet deres som døde, og saken har åpenbart fått store, personlige konsekvenser for dem. Det er ikke behov for straff, sier Høgseth.

– Dessuten er saken blitt gammel, over to år, så de har måttet leve lenge med en alvorlig siktelse og tiltale mot seg.

Moren til AMK: – Jeg tror sønnen min er død

Torsdag ble den drapstiltalte morens samtale med AMK-sentralen spilt av i retten. Hun var selv ikke til stede.

– Jeg tror sønnen min er død, sa hun og fortalte at hun nettopp var våken.

– Han puster ikke eller noe.

AMK-sentralen ga instruks om hva hun skulle gjøre for å få ham til å puste. Guttens far gikk i gang med å hjelpe sønnen.

Seks minutter og 40 sekunder etter at moren ringte, kom første ambulanse. Gutten ble etter kort tid erklært død.

Det var rester av oppkast i sengen der gutten ble funnet.

Politiet mistenkte raskt at gutten hadde fått i seg farens Lar-tabletter og arbeidet ut fra en teori om at gutten var død som følge av forgiftning.

Politiet

Noen dager senere ble det gjennomført en såkalt dødsstedsundersundersøkelse i leiligheten. Dette er en frivillig undersøkelse, og foreldrene deltok.

Da opplyste guttens far at han hadde sett sønnen i kontakt med et brett med LAR-tabletter.

Noen uker etter dødsfallet ble foreldrene varetektsfengslet, siktet for uaktsomt drap og senere tiltalt.

– Folk flest vil tenke at disse foreldrene har lidd nok. De har allerede fått straffen. Vi ser at det er motvilje å dømme i slike saker. Jeg vil be retten spørre seg om den hadde vurdert saken annerledes hvis de tiltalte hadde hatt ansvar for naboens barn, sa aktor under sitt innledningsforedrag da rettssaken startet.