Nå kan du bli astrolog med støtte fra Statens lånekasse

Astrologiskolen Herkules har nå fått godkjent sin fagskoleutdanning i astrologi etter en over fem år lang søknadsprosess, melder Morgenbladet.

Astrologi er ifølge Store norske leksikon «læren om forestilte forbindelser mellom himmellegemene og jorden».

Målet med astrologiutdanningen er å gi «grunnleggende forståelse for horoskoptolkning». Det godkjente grunnkurset skal starte opp i Oslo i 2020, og skal kunne følges opp av en todelt profesjonsutdanning.

Til Morgenbladet bekrefter Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – som har ansvar for vurdering og godkjenning av høyere utdanning i Norge, at utdanningstilbudet er blitt godkjent. Dermed kvalifiserer studiet til lån og stipend i Lånekassen.

– Det oppfyller kravene til akkreditering slik de er utformet i lov og forskrift, sier seksjonssjef Helén Sophie Haugen i Nokut til Morgenbladet.

Til tross for at fagskoleutdanning er definert som høyere utdanning, har ikke fagskolene krav om å basere seg på vitenskap.

Da Stortinget vedtok den nye fagskoleloven i mai i fjor, ble det slått fast at fagskoleutdanningen skulle gi «kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak», men Nokut fikk ikke innfridd sitt ønske om skjerpede krav til yrkesrelevans, ifølge Morgenbladet.