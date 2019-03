– Hun har nøyaktig samme oppfatning som hun utdypet overfor politiet i går før hun ble løslatt. Hun håper bare blindsporet ikke reduserer prioriteten på etterforskningen, skriver John Christian Elden i en SMS til Aftenposten fredag.

Han er forsvarer for justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen, som holder fast ved at siktelsen av henne er et «blindspor».

Torsdag kom nyheten om at hun er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling, mistenkt for selv å ha startet brannen i familiens bil sist helg. Det har de siste månedene vært både branntilløp, brevtrussel og tagging hjemme hos Wara, men samboeren er kun siktet for den siste hendelsen.

Merket av hendelsene

Forsvareren vil ikke si noe om hennes tilstand nå.

– Det har jeg ingen kommentarer til utover at hun som enhver som uskyldig blir utsatt for en anklage og offentlig uthenging, selvsagt er merket av det, skriver Elden.

Til Dagens Næringsliv forteller han at Wara og samboeren slapper av sammen i dag og at hun stiller opp for avhør dersom politiet ønsker det.

PST stille om bevisene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke si noe mer om hvilke bevis de har som grunnlag for siktelsen.

– Av hensyn til videre etterforskning kan jeg ikke si mer om det, uttaler PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken fredag morgen.

– Hvor lenge har dere jobbet ut fra teorien om at det er Waras samboer som står bak den siste hendelsen?

– PST har etterforsket de ulike hendelsene mot Waras bolig siden desember. Men jeg kan ikke si noe mer om tidspunktet knyttet til siktelsen mot Waras samboer, svarer Hugubakken.

Hadde teori om polarisering

Søndag skrev VG at avisen «erfarer» at PST blant annet jobber etter en hypotese om at «hendelsene mot Wara er gjennomført for å skape økt polarisering i samfunnet, ved å legge skylden på andre».

– Handlet dette om Waras samboer?

– VG-saken handlet om høyreekstreme og muligheten for at de sto bak. Dette var en av mange mulige hypoteser. Den pekte seg hverken mer eller mindre ut. Vi sa at vi sto uten mistenkte og at alle hypoteser er åpne, svarer Hugubakken.

– Så det lå ikke noen mistanke mot Waras samboer i hypotesen?

– Vi sa at vi holder alle hypoteser åpne.