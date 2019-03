Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 15.29. Den skal ha funnet sted i området rundt Skjetten senter eller Tårnbyveien på Skedsmo.

En mann i slutten av 20-årene er fraktet til Oslo universitetssykehus Ullevål etter å ha blitt knivstukket i magen.

– Alvorlighetsgraden på skadene er foreløpig ukjent for oss. Den har formodentlig skjedd utendørs, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt.

Mannen var ved bevissthet da ambulansen kom. Ved 18.30-tiden lå han fortsatt på operasjonsbordet.

Jakter to gjerningsmenn

Den fornærmede har forklart at det var to for ham ukjente gjerningsmenn som angrep ham.

De skal ha løpt fra stedet etter hendelsen. Politiet har sperret av Tårnbyveien midt imot senteret og venter på bistand fra krimteknikere.

– Vi vet egentlig ikke noe mer om det. Hele området ved senteret er interessant for oss. Vi har fått inn flere tips, og sjekker ut mulige moduskandidater, sier Lorentzen.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Politiet driver rundspørring i området, og både helikopter og en rekke politipatruljer søker etter de antatt gjerningspersonene.

– Ifølge fornærmede er dette to ukjente personer for ham. De er beskrevet som mørkhudede, at de har på store, svarte jakker, og at de har øredobber, sier Lorentzen til Romerikes Blad.

Ber om tips

Politiet ønsker tips på telefon 64 99 91 30.

– Om noen har gjort observasjoner av noe klammeri noen av stedene, vil vi svært gjerne at de tar kontakt med politiet, sier Lorentzen.

En rekke politipatruljer, hundepatruljen og politihelikopteret bistår i letingen etter de antatt gjerningspersonene.