Norwegian setter fly på bakken. Flere fly har snudd.

Saken blir oppdatert.

Et Norwegian fly fra Arlanda til Tel Aviv snudde tvert om over Romania og er på vei tilbake, i følge Flightradar24 sin Twitter-feed.

Det skjer kort tid etter at Norwegian meldte at de setter sine fly av flytypen Boeing 737-Max8 på bakken.

Norwegian er ikke alene om å snu flyvninger med flytypen Boeings MAX-serie.

– Etter anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter har Norwegian valgt å sette sine 18 Boeing 737-MAX8 på bakken inntil videre. Vi gjør nå vårt ytterste for å ivareta kunder som blir berørt og jobber med å omdisponere flyflåten, slå sammen flygninger og booker om passasjerer til andre flygninger for å begrense konsekvensene for de reisende, skriver Norwegian i en melding.

Flightradar24 melder om at Max8-maskiner fra flere flyselskaper snur. Blant annet er tre Turkish Airlines-avganger på vei tilbake til Istanbul.

Fakta: Boeing 737-Max8 Passasjerfly på størrelse med det aller meste som trafikkerer innenriks i Norge og mellom europeiske land. Basert på 737-serien, som er verdens mest solgte passasjerjet. To motorer av typen CFM LEAP-1B, én midtgang og inntil seks seter i bredden. Relativt lett å kjenne igjen fordi vingetuppen er splittet, hvor en tupp peker opp og en ned. Norwegians 18 utgaver tar 189 passasjerer. Første utgave ble levert til Malindo Air den 6. mai 2017. 29. oktober 2018 krasjet en utgave tilhørende Lion Air kort tid etter avgang fra Jakarta, Indonesia. Alle 189 ombord mistet livet. 10. mars 2019 krasjet en utgave tilhørende Ethiopian Airlines kort tid etter avgang fra Addis Abeba, Etiopia. Alle 157 ombord omkom.

– Vi beklager til de som blir berørt av dette, men sikkerheten til våre passasjerer og ansatte kommer alltid først. Berørte passasjerer vil bli informert via SMS og her på våre hjemmesider. Kunder som likevel trenger å kontakte oss kan gjøre det via chat, sosiale medier eller telefon: +4721490015, skriver Norwegian.

– Alle våre 737 MAX 8-fly som er i lufta vil enten fortsette til destinasjon eller returnere til hjemmebase. Vi vil sende ut ny informasjon så fort vi har ny informasjon tilgjengelig, skriver selskapet.

A quick look at the rest of the airborne Norwegian #737MAX fleet. pic.twitter.com/Oh2h5wSAcN — Flightradar24 (@flightradar24) March 12, 2019

Flere berørte Oslo-flyvninger

I tillegg til de flyvningene Norwegians 18 Max8-fly skulle vært brukt på i timene og dagene fremover, ser det ut til at fire Norwegian-flyvninger i øyeblikket er berørt:

En avgang fra Madeira som skal til Oslo står i øyeblikket på rullebanen i Funchal.

En flyvning på vei fra Oslo til Malaga er i luften over Frankrike.

Et fly fra Oslo har nylig landet på Gran Canaria.

En flyvning fra Stockholm til Tel Aviv er snudd og ser ut til å returnere.

Norwegians aksjekurs falt 2,9 prosent på Oslo Børs i løpet av tirsdag, og avsluttet handelen på 55 kroner.