Anker dom for sovevoldtekt til Høyesterett

De to mennene i 20-årene ble i Tønsberg tingrett dømt til fem års fengsel for en grov voldtekt av en kvinne i 2016. Dommene ble anket, men Ader lagmannsrett skjerpet straffene mot de to med tre måneder for den ene og et halvt år for den andre, melder Rett24.

Forsvareren til den ene av de to mennene, advokat Jessica Ellingsen, sier at begge de to domfelte har anket dommen til Høyesterett.

– Praksis fra lagmannsretten ligger lavere enn dette, så straffen er etter mitt syn alt for streng. Jeg var veldig overrasket over denne straffeutmålingen, sier Ellingsen.

Voldtekten skjedde en natt til 21. juni 2016. Kvinnen oppsøkte politiet og forklarte at hun hadde blitt voldtatt samme morgen, men at hun var så ruset at hun bare hadde vare minner av hva som hadde skjedd. De to mennene ble pågrepet samme morgen. Også de hadde vært svært ruset om natten, men forklarte at den seksuelle omgangen hadde vært frivillig.

Dette trodde imidlertid ikke lagmannsretten på. I tråd med anbefalingene som er lagt for den nye straffeloven, som sier straffen for grov voldtekt ikke bør være under fem års fengsel, skjerpet dommerne straffene for de to.

Retten slo også fast at det forelå skjerpende omstendigheter som følge av at overgrepet ble filmet og at det hadde alvorlige konsekvenser for offeret i tiden etterpå.