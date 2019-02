Mann (31) dømt til 13 års forvaring for drap på Bjerke

Minstetiden for straffen er åtte år og åtte måneder, ifølge ABC Nyheter.

En 42-åring som sto tiltalt for å ha vært vitne til voldsutøvelsen uten å tilkalle hjelp, ble frifunnet.

Ifølge tiltalen skal 31-åringen ha sparket og slått det 37 år gamle offeret gjentatte ganger i hodet mens han lå nede. Mannen ble funnet blodig og ille tilredt av forbipasserende, med livstruende hodeskader. Han døde på sykehus to dager senere.

Hendelsen fant sted 18. juli i 2017. Under rettssaken kom det fram at 31-åringen og fornærmede kranglet om prisen for to gram kokain før drapet.

I retten sa tiltalte at han ikke hadde angrepet mannen, kun forsvart seg, men han ble altså ikke trodd.

31-åringen har en rekke tidligere dommer mot seg og har blitt registrert med over 100 anmeldelser i politiets registre. Siden 2008 har han vært varig utvist fra Norge, men han har ikke blitt sendt ut av landet fordi hans nasjonalitet er uklar. Politiet mener han er marokkansk, mens han selv hevder han er fra Algerie.