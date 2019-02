Salmonellasmitte påvist i fem fylker

Folkehelseinstituttet melder i dag at en sjelden variant av salmonella er påvist i fem forskjellige fylker. Ni personer er påvist smittet. Pasientene er fem menn og fire kvinner i alderen fra 2 til 91 år. De er bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Vest-Agder, opplyser Folkehelseinstituttet.

– Jeg kan bekrefte at vi har oppdaget et nytt salmonellautbrudd og så langt påvist smitte hos ni personer. Etterforskningen er akkurat startet, så det er for tidlig å si om hvor mistanken går – annet enn at det trolig er mat som er kilden, bekrefter avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet overfor Dagbladet, som omtalte saken først.

Navnet på bakterien som nå skaper mage- og tarmproblemer, er salmonella agbeni. Den skal ikke være mer aggressiv og symptomene er lik de ved vanlig salmonella: diaré, hodepine, magesmerter og feber.

Ukjent om utbruddet er avgrenset

Forvaltningsorganet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Det blir gjennomført intervju med pasientene, og tatt prøver av mat og matrester i håp om å finne smittekilden.

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Heidi Lange i Folkehelseinstituttet til NTB.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom magetarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, som oftest er kjøttprodukter årsaken.