Den stjålne varebilen, som blant annet fraktet en beholder med det svært giftige stoffet cyanid, er søndag fremdeles ikke funnet av politiet. Politiadvokat Berit Brekke Risbakken i Øst politidistrikt sier til Aftenposten søndag ettermiddag at fokus fremdeles er på finne bilen og lasten av cyanid som er livsfarlig for mennesker, bare i ørsmå mengder.

– Når beholderen med cyanid er funnet, vil vi undersøke om transporten er gjennomført i henhold til regelverket, sier Berit Brekke Risbakken.

– Om et så farlig stoff som cyanid oppbevares i en bil uten tilsyn, er ikke det åpenbart brudd på regelverk eller lover?

– Det må etterforskningen eventuelt avdekke, sier politiadvokaten.

Det var onsdag bilen ble stjålet, og lasten inneholder medikamenter til sykehus i Norge, inkludert en beholder med det svært giftige stoffet cyanid.

– Det er et uhyre farlig stoff hvis det havner i gale hender, sier lege og medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Varebilen var ifølge politiet låst. Tyveriet skal ha skjedd mellom klokken 19. 30 og 21.30 onsdag kveld.

Siden lørdag har politiet gjennomført flere avhør og mottatt et antall tips, uten at dette har gitt konkrete resultater.

– Hva har sjåføren sagt i avhør?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier politadvokaten, som bekrefter at eieren av bilen og budfirmaet var i utlandet da tyveriet skjedde, og at han er det fremdeles.

– Er det noe spesielt ved denne transporten som skulle være interessant for uvedkommende?

– Det kan jeg heller ikke si noe om, sier Berit Brekke Risbakken.

Politiet utelukker ikke at lasten er dumpet. Om noen kommer over mistenkelige gjenstander ber vi om at politiet varsles umiddelbart, og at det vises stor forsiktighet.

Politiet ber folk varsle på nødnummer 112 umiddelbart om de observerer bilen som er en sølvfarget 2018-modell Mercedes Sprinter med registreringsnummer CV 88344.

Politiet opplyser at de lørdag kveld sjekket ut en konkret adresse på Romerike.

– Dette ga ikke noe resultat, og stedet er sjekket ut av saken, skriver Paulsen i Øst politidistrikt.

Advarer folk mot å nærme seg

– Om noen skulle oppdage eller observere bilen, ber vi om at politiet varsles umiddelbart. Publikum må ikke nærme seg bilen, men holde god avstand til nødetatene har foretatt nødvendig sikring. Politiet utelukker ikke at lasten er dumpet, sier Berit Brekke Risbakken.

Politiadvokaten ber folk være oppmerksom på at beholderen kan befinne seg utenfor bilen.

– Om noen kommer over mistenkelige gjenstander, må man ikke under noen omstendighet nærme seg objektene, advarer Berit Brekke Risbakken.

Politiet opplyser at plastbeholderen som inneholder cyanid, er liten, hvit, og har rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket. Fordi lasten inneholdt medikamenter, ble omkringliggende politidistrikter og Tolletaten varslet om hendelsen cirka en time etter at meldingen kom inn til politiet onsdag kveld. Da var det ikke kjent hva slags medikamenter lasten inneholdt.

Fakta: Cyanid * Cyanider er kjemiske forbindelser i form av salter av blåsyre (hydrogencyanid). * Saltene brukes blant annet til prosesser som fornikling, forsølving og forgylling. Cyanholdige forbindelser brukes i produksjon av skumplast og annen plast. * Cyanider og blåsyre er svært giftig og rammer i løpet av kort tid. Stoffet påvirker cellenes evne til å utnytte oksygen fra blodet, slik at man rammes av en slags indre kvelning. Symptomer på forgiftning er voldsomt forsterket åndedrett samtidig som huden får en lyserød farge. Pusten lukter gjerne av blåsyre, en lukt som minner om bitre mandler. * Cyanidforgiftning kan oppstå ved brann. Det rammet blant annet mange av ofrene på Scandinavian Star. Kilde: snl.no

PST: Ingenting som tyder på terror

Trusselnivået er foreløpig uendret, opplyser pressekontakt Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Aftenposten.

– Vi ble kjent med denne saken natt til lørdag. Det er foreløpig ingenting som tyder på at dette skal ha noen forbindelse med terrorplanlegging.

– Hvorfor det?

– Nei, fordi det ikke er noe som tyder på det. Hvis man ser på modus for terrorister de siste årene, så har det stort sett vært enkle angrep med kniv og skytevåpen, ikke kjemiske våpen. Vi har i hvert fall ingen kunnskap som tilsier at det skal ha noen forbindelse til terror, sier Bernsen.

Oppdaget at det var cyanid i bilen fredag

Ryggekameraet skal være skadet, det samme er en refleks på venstre side bak. Bilen eies av et budfirma som holder til på Romerike.

– Politidirektoratet, Kripos, PST og helsemyndighetene er varslet om saken, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet ble varslet av bileier ved 21.30-tiden onsdag 23. februar om at bilen ikke lenger sto parkert ved Lørenskog stasjon. Den skal ha blitt stjålet mellom kl. 19.30 og 21.30.

– Hvorfor gikk ikke politiet ut med disse opplysningene før lørdag?

– Vi ble først kjent med at det var cyanid i bilen fredag, og det var riktig med tanke på etterforskningen å gå ut med etterlysningen lørdag ettermiddag, sier politiadvokat Berit Brekke Risbakken.

Politiet iverksatte umiddelbart flere tiltak, blant annet ble Politidirektoratet, Kripos, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og helsemyndighetene varslet.

– Er det uansvarlig av bileier å oppbevare cyanid i en parkert bil?

Politiet jobber med muligheten for at tyveriet kan ha blitt fanget opp av overvåkingskamera.

Helsedirektoratet følger situasjonen tett

Cyanid er et kjemikalie, som ikke brukes som et legemiddel, opplyser Steinar Madsen.

– Cyanid brukes ikke som legemiddel, men er et kjemikalie som blir brukt i laboratorier for kjemiske analyser, som et såkalt reagens, sier Madsen.

– Cyanid er et av de giftigste stoffene vi har, og det skal nesten ingenting til for å ta livet av noen. Dette er sannsynligvis kaliumcyanid, og da skal det bare noe sånt som et tiendedels gram til for å ta livet av et menneske, sier Madsen.

Helsedirektoratet er orientert om hendelsen og følger situasjon tett.

– Vi har informert helsetjenesten, i fall de får inn pasienter som er blitt eksponert for stoffet, men utover det er det politiet som håndterer hendelsen på dette tidspunktet, sier pressevakt Birgitte Bøen til Aftenposten.

Stor etterforskning

Øst politidistrikt har satt inn store etterforskningsressurser for å finne bilen. Det er foretatt avhør av bileier og sjåfør, og det jobbes med å innhente videoovervåking.

Etterforskningen har så langt ikke frembrakt holdepunkter for at hendelsen handler om noe annet enn et bilbrukstyveri.

– Vi kan imidlertid ikke utelukke andre årsaker, skriver politiet i en pressemelding.