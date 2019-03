(Bergens Tidende/ Aftenposten): Havaristen henger nå i de enorme kranene til lekterne Rambiz og Gulliver på Hanøytangen.

Søndag skal den flyttes de syv nautiske milene til Haakonsvern utenfor Bergen.

Seilasen forventes å ta fem timer i slepefart.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

De første bildene

Onsdag ettermiddag gikk mannskapet om bord på fregatten ved havaristedet i Hjeltefjorden for aller første gang. 113 av besetningen på 137 som var om bord ulykkesnatten deltar nå i arbeidet med å tømme fregatten for vann.

Jostein Kjernaas (25) og Anita Eide (26) opplevde begge dramaet på fregatten. Eide var blant de første som gikk om bord igjen:

– Det var sterkt å komme inn. Det ligger ting og slenger overalt. Fartøyet er like skittent inni som det er på utsiden, sier Eide til NRK Hordaland.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Dokumenterer for Havarikommisjonen

– Mannskapet undersøkte skipet på innsiden. De hadde kamera på hjelmene og gjorde opptak fra innsiden av skipet, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til BT.

Opptakene skal leveres til Havarikommisjonen og politiet, som skal gå igjennom filmene som en del av etterforskningen.

Det er svært viktig å få dokumentert mest mulig av hvordan det faktisk ser ut om bord før arbeidet med å tømme fregatten for vann fortsetter.

Lars Chr Wallace / NRK POOL / NRK

Har trent på forhånd

Da mannskapet gikk om bord, hang skipet fremdeles i kjettingene fra de enorme kranene som sikrer skipet.

Mannskapet hadde på seg redningsdresser og hjelmer, og de hadde med seg oksygenflasker i tilfelle luftkvaliteten var dårlig.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

– De har trent på dette, så mannskapet har fått god opplæring før de skal inn, sier Sandberg.

Dette var første gang noen fra fregattmannskapet var på fartøyet etter ulykken, sier hun.

Fullt av grønske

Bildene viser at hele skipet er fullt av grønske. Kun radartårnet er uten tydelige merker etter å ha ligget så lenge i fjæresteinene.

Mens skipet fortsatt lå under vann, sjekket en undervannsdrone hvordan skipet var på innsiden. Før mannskapene gikk inn ble det også gjort undersøkelser for å sikre at det var trygt å bevege seg inne i fartøyet.

– Oppdraget har gått etter planen. Fredag fortsetter arbeidet med å tømme fregatten, sier Sandberg.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

«Fregatt-turister » over stokk og stein

Selv om folk på Vestlandet er vant til å se plattformer og enorme lektere, valfarter mange nå til Hanøytangen for å få med seg den spektakulære bergingsoperasjonen:

– Fy søren, det er så vilt mye krefter og stål i bevegelse, jeg klarer nesten ikke å styre meg, sier Tomas Stenevik til bt.no.

SILJE KATRINE ROBINSON

Sammen med to kamerater har han vasset gjennom myr og mose, klatret bratte berg og buskas med kystfuru som ligger hulter til bulter.

Beskrivende nok startet de turen var stedet Kollevåg, men endelig kan de skue ned mot den enorme oljebasen.