Ettåring fortsatt kritisk skadet i Bergen. Barnehagen setter inn ekstra bemanning.

Det er Bergens Avisen som melder det.

En ettåring ligger fremdeles kritisk skadet på Haukeland universitetssjukehus etter at barnet ble hengende fast i en barnevogn med stropp rundt halsen.

Administrerende direktør Ove-Christian Fredriksen i Akasia sier at barnehagen hentet inn styrere fra andre barnehager allerede dagen etter ulykken

– Utover i uken vil vi ha dem i bakhånd i tilfelle de ansatte trenger en timeout eller pause. Det gjør vi først og fremst for å sikre en god hverdag for de barna som kommer mandag. Det gir også en ekstra trygghet for personalet at kompetente mennesker kommer inn, sier Fredriksen.

Han legger til at barnehagen har flere styrere i beredskap som kan trå til alt etter behovet til de øvrige ansatte.

– Vi har jobbet godt med de ansatte gjennom helgen, og håper det har hjulpet dem i den tragiske situasjonen vi er i, sier direktøren.

Akasia-ledelsen har også vært i kontakt med familien til ettåringen.

– Tankene våre går til de pårørende, og vi prøver å bidra med det vi kan, sier Fredriksen.