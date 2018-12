Lubbertus van der Spa holdt på å miste livet i sommer da pacemakeren han var avhengig av, plutselig gikk tom for batteri. Saken ble aldri meldt til norske helsemyndigheter, til tross for at lov om medisinsk utstyr er klar:

Norske sykehus skal melde fra til helsemydighetene hver gang medisinsk utstyr kan ha sviktet, eller er involvert i hendelsesavvik eller svikt. Alle typer svikt, uhell og nestenuhell med utstyr skal meldes uansett om det har ført til pasientskade eller ei.