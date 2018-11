(Bergens Tidende:) En politimann i 50-årene vedtok i fjor et forelegg på 15.000 kroner for å ha lest tekster som beskriver overgrep mot barn.

Mannen ble siktet i kjølvannet av den såkalte «Dark Room»-etterforskningen, høsten 2016. Selv om han vedtok forelegget, presiserte hans daværende advokat at det ikke innebar innrømmelse av skyld.