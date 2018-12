Drapssiktede Makaveli Lindén raserte cellen

– Vi venter på at dokumenter skal bli oversatt til svensk og overlevert til Makaveli Lindén. Han har da 30 dager på seg til å klage på vedtaket om utlevering, sier stedfortredende statsadvokat i Dijon, Pascal Labonne-Collin, til TV 2.

Han antyder at første mulighet for utlevering til Norge vil være i midten av januar. Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, opplyser at 20-åringen vil samtykke til utlevering.

– Vi hadde forventet at prosessen skulle gå raskere, men det er et annet system i Frankrike enn hva vi er vant til hjemme i Norge, sier Storrvik til TV-kanalen.

Lindén har tilstått både ranet og drapet i Oslo 15. oktober. Etter ni dager på flukt ble han pågrepet på togstasjonen i Dijon. Underveis på flukten ble det begått et drap i Belgia.

En kvinne ble funnet drept i leiligheten sin i byen Mechelen 24. oktober. Politiet mener hun kan ha ligget død i tre dager. Før dette ble en student ranet med kniv i byen. ​

Lindén er mistenkt for både drapet og ranet. Belgisk politi opplyser at han verken erkjenner eller benekter dette.

Labonne-Collin sier det er svært vanskelig for Lindén i fengselet, der han har sittet siden 23. oktober.

– For rundt fjorten dager siden raserte han hele cellen. Han knuste alt, inkludert cellevinduet. Etter dette ble forholdene i fengselet strammet inn for ham, sier statsadvokaten.

Norsk politi er i tett kontakt med belgiske myndigheter i forbindelse med den pågående drapsetterforskningen i Mechelen. I uke 51 kommer to etterforskere fra Belgia til Oslo for å utveksle informasjon om de to sakene.