(Fædrelandsvennen): Den klare meldingen ble kringkastet av partilederen i Fædrelandsvennens podkast «Udjus & Blågis» fredag.

– Jeg ser at han (Kjell Ingolf Ropstad, red.anm.) har alt som skal til for å bli partileder, så er det partiet som naturligvis skal føre den type valg og prosesser. Men jeg mener at nettopp det at han har vært så tydelig gjør at han er godt egnet, sier Knut Arild Hareide.