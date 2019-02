Voldtektssiktet barnehageansatt fengslet

I fengslingsmøtet i Bergen tingrett onsdag formiddag fikk politiet rettens medhold i lukkede dører. Politiet fikk også rettens medhold i at det er skjellig grunn til mistanke mot mannen, og han ble varetektsfengslet i fire uker, skriver Bergens Tidende.

Mannen er siktet for brudd på straffeloven paragraf 299, som omfatter voldtekt av barn under 14 år.

Politiet mener overgrepene skal ha skjedd i januar, og mannen ble pågrepet mandag denne uka da han var på vei til jobb. Han er avhørt, men erkjenner ikke straffskyld, ifølge forsvareren hans, advokat Kaj Wigum.

Godt likt av foreldrene

Ifølge lederen i barnehagen kom siktelsen som «lyn fra klar himmel», og vedkommende sier det kjennes tungt at en nær kollega er siktet for et så alvorlig lovbrudd.

– I dag er det tungt å være mann i barnehagen. Det er nok mange som føler på skam og mistanke knyttet til det som har skjedd, til tross for at de ikke har grunn til det, sier lederen til Bergensavisen.

Den siktede mannen har jobbet i barnehagen i flere år og beskrives som en omgjengelig og sosial person. Mannen har vært en populær ansatt og godt likt av både foreldre og kolleger.

Holdt informasjonsmøte

Tirsdag denne uken holdt bergenspolitiet et informasjonsmøte med foreldre og ansatte i den private barnehagen der overgrepene skal ha skjedd. Politiet opplyste tirsdag at det er gjennomført flere avhør, og at ytterligere avhør blir gjennomført de kommende dagene.

Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at flere barn kan være involvert. Mannens leilighet er blitt ransaket, og politiet beslagla mannens datautstyr.

– Jeg vil minne om at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist, understreket mannens forsvarer overfor Bergensavisen tirsdag.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik opplyser at barnet er avhørt på Barnehuset i Bergen, og hun bekrefter overfor Bergens Tidende at det går bra med barnet.