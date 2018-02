300 meter bredt snøskred over turvei – lavinehunder flys inn

Raset er 300 meter bredt, melder brannvesenet, skriver bt.no.

– Vi fikk inn meldingen via politiet. Varselet kom inn klokken 20.31, sier Lund.

Han opplyser klokken 21.20 at brannvesenet fra Fana er på plass, og at det også er blitt sendt opp en klatregruppe til stedet.

– Raset er noe mindre enn antatt, men hvor dypt og bredt det er er fremdeles usikkert.

Utfordrende å komme frem

– Det er en del utfordringer med å komme seg opp dit nå på glatten. Vi jobber nå med å skaffe snøscootere, og har sendt opp en ATV fra Fana brannstasjon, sier operasjonslederen.

– Det er ennå ikke klart om det er mennesker som er blitt tatt av raset, sier han.

Raset har gått over veien Blåmansveien, som går fra Brushytten og videre opp på vestsiden av Blåmanen.

Veien er en mye brukt turvei og populær blant skiløpere. Lysløypen for skigåere fra Fløyen går parallelt med deler av Rundemansvegen.

Sender hunder

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Lars Geitle, sier at det nå blir fløyet inn lavinehunder med ambulansehelikopter for å søke etter folk.

– Men vi har ikke konkrete opplysninger som tilsier at noen er tatt av raset, sier han.

Geitle sier også at raset har gått over en løype hvor det er skiltet om at man ikke bør gå på vinterstid – på grunn av rasfare.

Norske redningshunder opplyser i en pressemelding at de har sendt tre ekvipasjer.

Klokken 21.14 opplyser politiet på Twitter at hundene er i gang med søket.