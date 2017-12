Hus brant ned fordi brannbilene ikke kom fram

En av brannbilene havnet i grøfta på det glatte føret.

Det var huseieren selv som meldte fra om den kraftige brannen på Rudshøgda i Ringsaker kommune fredag morgen, skriver Ringsaker Blad.

Alle nødetatene kom raskt til stedet, men brannmannskapene støtte på et uforutsett problem. Den bratte og glatte bakken gjorde det nemlig umulig for de tunge brannbilene å komme seg fram til huset som sto i full fyr.

Den nærmeste brannbilen kom seg ikke nærmere enn rundt 150 meter fra huset, og flere brannmenn måtte bære de tunge slangene opp den bratte bakken i et forsøk på å komme nært nok.

Det hele endte med at huset brant ned foran nesen på brannmannskapene, som måtte konsentrere seg om etterslukking. En ATV fra Hamar ble rekvirert for å hjelpe til med å frakte slangene opp til huset, men da var det for sent å slukke brannen.

Ingen personer ble skadd i brannen. Ifølge avisen skal veien nå strøs med grus.