Frostvæske-forgiftning for retten

23-åringen må torsdag møte i Sør-Østerdal tingrett, tiltalt for å ha forgiftet en medelev med frostvæske. Den tiltalte blandet frostvæske inn i en 1,5-literflaske med mineralvann og satte den i kjøleskapet til den jevnaldrende medeleven. Medeleven drakk senere av flaska og begynte å kaste opp.

Politiadvokat Stine Rigmor Grimstad vedgår at det har gått lang tid siden forholdet skjedde 15. januar 2016. Den tiltalte mannen tilsto de faktiske forholdene etter episoden. Sjalusi skal ha vært motivet bak handlingen.

Mange sakkyndige

-Grunnen til at det har gått så lang tid er at et har vært mange sakkyndige vurderinger i saken. Det har gått på hvor alvorlig dette har vært, hvor giftig blanding med frostvæske som ble gitt, sier politiadvokaten til NTB.

Hun sier det er sjelden forgiftning er tema i straffesaker og at det har vært en utfordring under etterforskning og senere da tiltalen skulle formuleres.

-Vi gikk først høyt ut og vurderte om dette var et forhold som grenset opp mot drapsforsøk. I vurderingen lå blant annet hvilket forsett den tiltalte hadde utvist, sier Grimstad.

Nekter straffskyld

Strafferammen etter tiltalen om grov kroppskrenkelse, er begrenset oppad til seks år. Politiadvokaten vil ikke forhåndsprosedere saken i mediene, men antyder at påstanden om straff blir langt lavere, trolig noen måneders fengsel.

Den tiltalte 23-åringen har gjennom sin forsvarer, advokat Svein- Olav Bøen, vedgått straffskyld for kroppskrenkelse, men nekter for at den var grov.

Frostvæske inneholde etylenglykol og kan være svært giftig. Den forgiftede medeleven kom derimot raskt til behandling og slapp unna store skader. Etter en ukes tid var han tilbake på skolen, skrev Gudbrandsdølen Dagningen.

Den tiltalte ble pågrepet og satt tre uker i varetekt etter hendelsen. Under etterforskningen er det blitt avdekket at han i tiden før hadde søkt på internett om hva slags skader frostvæske kan gi. Han skal også ha skrevet i en dagbok at han ønsket å forgifte rivalen. Noen få dager tidligere hadde Nansenskolen sendt en bekymringsmelding til politiet om forholdet mellom den tiltalte og offeret.