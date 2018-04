En ny felles militær strategi er jobb nummer én når de nordiske forsvarsministrene tirsdag og onsdag er samlet i Bergen.

Det arbeides også med avtaler og lovverk som skal gjøre det enkelt å flytte militære styrker mellom landene, både under øvelse og i en eventuell krig.

Sverige og Finland, som står utenfor NATO, endrer sin lovgivning slik at de kan gi og motta militær hjelp.

Samtidig kommer militærøvelsene tett der nordiske land trener sammen og med amerikanske og britiske soldater.

Fakta: Dette er nordisk forsvarssamarbeid I november 2009 signerte de nordiske forsvarsministrene en samarbeidsavtale der Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) ble etablert. NORDEFCO skal ha to funksjoner: Militært samarbeid i form av øvelser og ev. i tilfelle krig, pluss samarbeid om våpensystemer og annet materiell. Fem nordiske ministre møtes to ganger i året. Under ett av møtene deltar også Estland, Latvia, Litauen pluss Polen, Tyskland og Nederland. Samarbeidet er tredelt: Sikkerhetspolitikk, militære operasjoner og samarbeid om innkjøp av våpensystemer og annet materiell. Norge har formannskapet i NORDEFCO i 2018. Møtet i Bergen 10. og 11. april er det første møtet under norsk ledelse.

Russisk press endrer samarbeidet helt

Siden den formelle etableringen av nordisk forsvarssamarbeid i 2009 har dette vært lite konkret, om man ser bort fra felles innkjøp av materiell og hyppige kampflytrening mellom Norge, Sverige og Finland. I sitt fagmilitære råd fra oktober 2015 beskrev forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) slik:

«Det har gitt god økonomisk uttelling, men jeg ser ingen umiddelbare nye gevinster med mindre det er større politisk vilje til flernasjonalt samarbeid».

Men med et press ikke minst Norge, Finland og Sverige kjenner fra Russland er viljen til å få på plass langt mer forpliktende avtaler og felles militære øvelser blitt en helt annen.

– Vi ser ingen direkte trussel oss. Men Russland har bygget opp sine kapasiteter, og det er bekymringsfullt. Vi ser det mest som en psykologisk trussel, sier Finlands departementsråd for Forsvarsdepartementet, Jukka Juusti.

– Situasjonen er forverret. Det pågår nå mye mer etterretningsvirksomhet, sier Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist.

– Heller ikke vi ser en militær trussel mot Norge. Men har med et uforutsigbart Russland å gjøre, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Russerne tester oss nå hele tiden, ikke minst på cyber-siden, sier Danmarks forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

USA øvet med Sverige midt under russisk øvelse

Tidligere øvet nordiske land sammen i såkalte «fredsoperasjoner». Som man tok lett på, og der enkeltland gjerne lot være å delta.

Man hadde, i hvert fall på papiret, felles styrker, som i Nordic Battle Group, der Norge, Sverige og Finland dannet en enhet med Irland, Nederland, Estland, Litauen og Latvia.

Fredsøvelsene ble imidlertid droppet tidlig på 2000-tallet. Sverige har sørget for at Nordic Battle Group er lagt på is ved i stedet å satse på hyppige øvelser med NATO-landene USA og Storbritannia, også på svensk grunn.

Over Gotland i september i fjor ble 300 amerikanske fallskjermsoldater sluppet under øvelse Aurora. Der trente man på å bekjempe angripende helikopterstyrker som beveger seg raskt, noe Russland er blitt eksperter på. Aurora var et direkte svar på den russiske storøvelsen Zapad som pågikk samtidig.

Sverige og Finland har i dag status som «særskilt prioriterte partnere» av NATO. Sverige skal kjøpe Patriot luftvern fra USA, Finland langtrekkende missiler til sine F18 kampfly fra samme land.

Tett militært nordisk samarbeid skal bli spesielt synlig under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge i høst, der innpå 40.000 soldater deltar.

Lover fortsatt ikke å komme til unnsetning

Ennå er det ikke snakk om å inngå avtaler der landene forplikter seg til å komme hverandre til unnsetning, i kriser, slik det er innen NATO.

Men landene har likevel formelt uttalt at det ved en alvorlig sikkerhetskrise, i vår del av verden, er det svært sannsynlig at landene må håndtere denne sammen.

Tonen i samarbeidet ble skjerpet da fem ministre den 9. april 2015, i Aftenposten og fire andre nordiske aviser, presenterte en erklæring om tettere samarbeid.

Russland reagerte sterkt på budskapet som forsvarsekspert Janne Haaland Matlary beskrev at innebar en felles avskrekking.

Størst endringer i holdningen til militært samarbeid er det i Sverige. I 2009 vedtok landet å avvikle verneplikten og i praksis territorialforsvar. I mars 2017 ble verneplikten vedtatt gjeninnført, og i dag følger Sverige gjenoppbyggingen av det norske Forsvaret tett.

Tre «flyangrep» mot Norge

Slik merker de ulike nordiske landene trykket fra Russland:

Norge: Etterretningssjef Morten Haga Lunde fortalte tidligere i vår at russiske bombefly den 24. mars i fjor fløy direkte mot E-tjenestens radar i Vardø. Totalt ni fly deltok i operasjonen.

Den 22. mai ble NATO-fartøyer som øvde til havs nordvest for Senja i Troms utsatt for et tilsvarende «angrep», den 27. mai militære installasjoner i Bodø ifølge E-tjenesten utsatt for det samme.

Sverige: Norges nærmeste naboland opplever at Russland foretar overflyvninger der de tester svensk luftberedskap, som har vist seg for svak, og at russerne holder store øvelser i Østersjøen.

Finland: Landet ser hvordan Russland ruster kraftig opp, også langs grensen mellom de to landene.

Dette samarbeider de om nå

Et nordisk samarbeid handler nå ikke minst om luftovervåking med radar, der landene nå utveksler rådata. Det er også aktuelt å utvide dette samarbeidet til verdensrommet, med samband og utveksling av overvåkingsdata. Et annet felt er droner, der man skal samarbeide om å finne måter å utnytte og beskytte seg mot droner.

En beskyttet, felles videokonferanse er også etablert som nå brukes jevnlig, der landene kan konsultere hverandre når det oppstår sikkerhetspolitiske problemstillinger.

Finland har bygget opp et eget senter for det som kalles hybrid krigføring. Her skal man utvikle kompetanse på det mange land i dag opplever som undergravende virksomhet fra et annet land, som ikke er krig, men som er i grenseland av konflikt. Ett eksempel er dataangrep.

SLIK VIL NORGE MERKE RUSSISK tilstedeværelse. Her er E-sjef Morten Haga Lundes ugraderte vurdering av sikkerhetspolitiske trusler mot Norge.

Fakta: Nordic Battle Group I regi av EU er det opprettet 18 såkalte battle groups (stridsavdelinger). Nordic Battle Group har bestått av Norge, Sverige, Finland, Irland, Nederland, Estland, Litauen og Latvia. Styrken ble etablert i 2008 og satt opp igjen på ny i 2011. I 2014 hadde Norge 50 personer med i stridsgruppen som hadde kommandobase i Sverige. Vertslandet hadde 1900. Totalt har Nordic Battle Group bestått av 2500 soldater og offiserer.

Fakta: Dette snakker de om i Bergen Arbeidet med å forenkle tilgangen til de andre landenes territorium og å bygge ned byråkratiske hindre står ifølge Forsvarsdepartementet høyt på agendaen. Samtidig forberedes en ny visjon (strategi) for det nordiske forsvarssamarbeidet, som skal være klar i 2020. Norge vil ta initiativ til å starte et nordisk samarbeid innenfor flere områder, bl.a. innen ubemannede og autonome systemer som undervannsfarkoster og droner. Videre har Norge ambisjon om å bli en ledende romnasjon i Arktis.

