Politiets operasjonssentral i Øst politidistrikt fikk melding om skytingen klokken 00.49.

Innsatsleder Knut Hammer forteller at de tilfeldigvis hadde patruljer i nærheten og raskt kom frem til åstedet.

– Da vi tok oss inn i leiligheten fant vi fant to personer som var skutt. Familiemedlemmer utøvde førstehjelp. Da vi hadde klarert, fikk vi inn ambulansepersonell som tok over førstehjelpen, sier Hammer.

Skutt utenfra

De to skadede var ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus. Romerikes Blad fikk ved 03.30-tiden i natt opplyst at de fornærmede er alvorlig, men ikke kritisk skadet.

– Det er skutt utenfra og inn i leiligheten på relativt kort hold, sier Hammer.

Aftenpostens bilder fra stedet viser kulehull både i vinduet og i et rullegardin innenfor. Det kan tyde på at gjerningspersonen(e) skjøt uten å kunne vite sikkert hvem eller hva de ville treffe.

Hans O. Torgersen

Hammer forteller at det var tilsammen syv personer i leiligheten: Seks voksne og ett barn, som er mellom ett og to år gammelt. Det er en voksen mann og en dame som er truffet.

Øyenvitner så en bil forlate området i stor fart. Bilen er beskrevet som en mørk Mercedes.

Mistenker gjengoppgjør

Operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt opplyser at politiet mistenker at hendelsen kan være en del av et gjengoppgjør, men at det er for tidlig å konkludere.

– Ja, ut fra måten dette er gjort på. Det kan være at personene har stått utenfor og skutt inn, og da er det grunn til å tro at det er noe som har skjedd i forkant, sier Skaftnes til NTB.

Hans O. Torgersen

Han opplyser til NTB at politiet ikke vet hvor mange gjerningspersoner det dreier seg om.

– Vi har søkt etter bilen, men ikke lyktes å komme i kontakt med føreren som er registrert på den.

I løpet av natten har politiet fraktet vitner til skytingen til politihuset i Lillestrøm for avhør.

– En rekke personer sitter i avhør som vitner i saken. Det ble mange involvert i og med at dette er et bebygd område. Det var mange som ringte, og flere hørte og så deler av hendelsen, sier Skaftnes til NTB onsdag morgen.