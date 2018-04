Politiet: To personer skutt i leilighet på Fjellhamar i Akershus

Øst politidistrikt skriver på Twitter at en sort Mercedes er sett kjørende fra stedet. Politiet fikk melding klokka 0.49 onsdag.

– Personene som er skutt, oppholdt seg inne i en leilighet. Vi har grunn til å tro at det kan være skutt utenfra og inn. Det ble løsnet flere skudd, forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt Terje Skaftnes til Romerikes Blad.

Helsepersonell er på stedet. Skadeomfanget til de to personene er ikke kjent.

Skaftnes opplyser at politiet mistenker at hendelsen kan være en del av et gjengoppgjør, men at det er for tidlig å konkludere.