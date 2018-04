Politiet ble varslet om skytingen klokken 00.40 natt til onsdag. Etterforskerne mistenker at skytingen kan være gjengrelatert.

Ved 14-tiden onsdag hadde politiet fortsatt ikke meldt om noen pågripelser. Vitner har forklart at en mørk Mercedes ble sett kjørende i stor fart fra stedet i retning Oslo umiddelbart etter at skuddene var avfyrt.

Innsatsleder Knut Hammer fortalte til Aftenposten natt til onsdag at flere politipatruljer var i nærheten da alarmen gikk og kom raskt frem til åstedet.

– Da vi tok oss inn i leiligheten fant vi to personer som var skutt. Familiemedlemmer utøvde førstehjelp. Da vi hadde klarert, fikk vi inn ambulansepersonell som tok over førstehjelpen, sier Hammer.

Den første meldingen skal ha vært fra en politimann som bor i nærheten og som våknet av skytingen. Innsatslederen på frivakt ringte da Hammer direkte og varslet om skuddene han hørte.

Skutt utenfra

De to skadede var ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus. Onsdag meldte politiet at de to er alvorlig skadet, men utenfor livsfare.

– Det er skutt utenfra og inn i leiligheten på relativt kort hold, sier Hammer.

Aftenpostens bilder fra stedet viser kulehull både i vinduet og i et rullegardin innenfor.

Hans O. Torgersen

Hammer forteller at det var tilsammen syv personer i leiligheten: Seks voksne og ett barn, som er mellom ett og to år gammelt.

Det er en voksen mann og en dame som er truffet.

Øyenvitner så en bil forlate området i stor fart. Bilen er beskrevet som en mørk Mercedes.

Politiet har gjennom natten stoppet flere biler i området, og søker etter gjerningspersoner både på Romerike og i Oslo.

– Vi er i gang med å sikre spor og gjennomfører flere etterforskningsskritt. Alt av tilgjengelig mannskap er ute, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt.

Mistenker gjengoppgjør

Operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt opplyser at politiet mistenker at hendelsen kan være en del av et gjengoppgjør, men at det er for tidlig å konkludere.

– Ja, ut fra måten dette er gjort på. Det kan være at personene har stått utenfor og skutt inn, og da er det grunn til å tro at det er noe som har skjedd i forkant, sier Skaftnes til NTB.

Hans O. Torgersen

En av teoriene politiet arbeider ut ifra er at skyteepisoden har sammenheng med flere lignende hendelser i Oslo-regionen den siste tiden. Så sent som tirsdag ved 23.30-tiden, én time og ett kvarter før skytingen på Fjellhamar, ble det løsnet skudd på Stovner i Oslo.

Ingen ble skadet eller truffet i denne episoden, men tomhylser som er funnet på Stovner og Fjellhamar undersøkes for å sjekke om de kan stamme fra samme våpen.

Bistand fra Kripos

Hylsene fra Fjellhamar tyder på at det er skutt med pistol. Øst politidistrikt får bistand fra Kripos og andre politidistrikt i den taktiske og tekniske etterforskningen.

– Vi har innledet nært samarbeid med andre politidistrikter. Vi ser denne skytingen i sammenheng med andre skyteepisoder som har skjedd i det siste, også den som var på Stovner i går kveld, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt til NTB.

Hun bekrefter at politiet har satt inn store ressurser i saken.

– Vi gjennomfører teknisk og taktisk etterforskning og sikrer spor som vil lede til nye etterforskningsskritt som vi ønsker å gjennomføre. Per nå er ingen pågrepet eller mistenkt i denne saken, sier politiadvokaten.