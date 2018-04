Mann pågrepet etter skyteepisode på Fjellhamar

Det var en mor i slutten av 30-årene og hennes ene sønn i begynnelsen av 20-årene som ble alvorlig skadet i skytingen mot en leilighet i en boligblokk.

– Den pågrepne er norsk statsborger og i begynnelsen av 20-årene, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at pågripelsen skjedde i en målrettet aksjon i Oslo torsdag formiddag. Mannen er foreløpig siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

– Det er også flere mistenkte personer vi ønsker å komme i kontakt med, sier Sharma-Sundheim.

Varetekt avgjøres fredag

Politiet knytter skytingen til gjengmiljøene i Oslo-området, men kan ikke gå nærmere inn på hva de mener skal ha vært motivet bak handlingen. Politiadvokaten kan ikke si om de fant det aktuelle våpenet i forbindelse med pågripelsen torsdag.

Det var like før klokken 00.49 natt til 4. april at det ble skutt flere ganger inn gjennom et vindu til en leilighet i første etasje på Fjellhamar i Lørenskog.

Det var seks voksne personer og ett barn, i alderen ett til to år, i leiligheten under skytingen.

– Jeg kan ikke uttale meg om detaljer i saken, men kan fortelle at vi har kontroll på bilen som ble observert utenfor leiligheten på Fjellhamar den aktuelle natten, sier Sharma-Sundheim.

– Den siktede vil bli avhørt i løpet av dagen, før vi fredag morgen vil avgjøre om mannen skal framstilles for fengsling i Nedre Romerike tingrett, sier politiadvokaten videre.

Den siktede har fått oppnevnt advokat Vidar Lind Iversen som forsvarer.

Samarbeid

De to som ble truffet slapp fra skytingen uten livstruende skader.

Ifølge en kilde NRK har snakket med skyldtes Fjellhamar-skytingen en konflikt i det kriminelle miljøet på Stovner. Politiet etterforsker om det er en sammenheng mellom skyteepisoden på Fjellhamar og en annen skyteepisode på Stovner en times tid tidligere samme kveld.

Politiet på Romerike arbeider tett med Oslo politidistrikt og har bistand fra Kripos i saken.