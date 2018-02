Vil ikke gi single hjelp til å få barn i Norge

– Dette handler ikke om hvorvidt man har en god oppvekst med én eller to foreldre, den kan være like god. Det handler om sårbarhet hvis noe uforutsett skjer. Det har samfunnet et ansvar for å tenke gjennom når man setter et tilbud i system, sier Kristin Halvorsen, tidligere leder i SV.

Vil ha endring i Høyre

Leder av Høyres prinsipprogramkomité, Jan Tore Sanner, presenterte mandag innstillingen til flere viktige spørsmål om bioteknologi.

Disse skal Høyres landsmøte ta stilling til 6.–8. april.

Et flertall i komiteen vil ikke tillate eggdonasjon eller surrogati, men et klart flertall går inn for assistert befruktning for enslige kvinner.

Fakta: Forslag fra Høyre prinsipprogramkomité Å åpne for genmodifisering av overtallige befruktede egg som skal destrueres, for å skaffe ny kunnskap som kan gi bedre helse

Å tillate assistert befruktning til enslige (dissens)

Å ikke tillate eggdonasjon (dissens)

Å tillate lagring av egne ubefruktede egg og eggstokkvev for kvinner som risikerer infertilitet i ung alder, men ikke tillate slik lagring uten medisinsk begrunnelse

Å ikke tillate surrogati. (dissens)

Aftenposten skrev i helgen om Erle som opplevde at hun av biologiske og medisinske årsaker mister evnen til å produsere egg.

For henne var tiden knapp, og muligheten til å få hjelp i Danmark et gode. Hun skulle ønske det gikk an å få et liknende tilbud i Norge.

SE VIDEOEN om Erle som reiste til Danmark og ble mamma

Privat

Kvinnene bør ha et sosialt nettverk

Bioteknologirådet mener at dersom enslige kvinner får rett til assistert befruktning i Norge, vil det i den psykososiale vurderingen av kvinnen sannsynligvis legges betydelig vekt på om hun har et tilstrekkelig stort og støttende nettverk rundt seg.

Sanner sier det er viktig at man vurderer omsorgsevnene både for par og enslige som får assistert befruktning.

– Det er rimelig at sosialt nettverk også tas med i vurderingen fordi dette har betydning for barnets oppvekstvilkår, sier Sanner.

Vidar Ruud/ NTB scanpix

Bioteknologirådet mener kvinnene må ha politiattest

Et annet forslag for å gjøre det enklere å sile ut de som myndighetene vurderer som uegnet til å få barn, er å innføre politiattest for alle som skal søke om assistert befruktning.

Bioteknologirådet har foreslått dette i sin evaluering.

– I dag er det jo det dilemmaet at det er vanskeligere å bli trener for et fotballag hvis det er barn involvert, enn det er å få assistert befrukting for å få egne barn. Jeg tenker at alle som er i den situasjonen bare skal se på dette som en fordel, sier Halvorsen.

Sanner sier komiteen ikke har tatt stilling til om det er riktig med politiattest. Han har heller ikke noen formening om det bør være en aldersgrense.

– Her må det nok gjøres en konkret vurdering der alder er et av flere momenter, sier Sanner.